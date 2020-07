Her har det aldri vært så varmt i juni før

Juni i Norge endte 3,2 grader over normaltemperaturen, og ble dermed den nest varmeste noensinne. Men på Østlandet og i Midt-Norge har det aldri tidligere vært registrert så høye temperaturer i juni før.

– Det har aldri skjedd før

Vi må helt tilbake til 1953 før temperaturene har vært så høye allerede i den første sommermåneden.

Meteorologisk institutt har registrert hele elleve tropedager, det vil si dager med makstemperatur over 30 dager. Det har aldri skjedd før.

I tillegg ble det notert åtte tropenetter, netter hvor temperaturen aldri går under 20 grader.

– Det har vært litt av en måned. Det er satt rekorder over hele landet, og rekordoversikten ble den lengste jeg kan huske, sier Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt i en pressemelding.

Flere rekorder

Det ble også satt to nye varmerekorder på fylkesnivå. Trøndelag har fått ny rekord for juni, med hele 34,3 grader på Værnes lørdag. Den forrige rekorden var på 32,5 grader på Høylandet i 2002. Også Møre og Romsdal har fått ny fylkesrekord. I Tafjord kom temperaturen opp i 31,8 grader på lørdag. Den forrige rekorden var på 31,6 grader på samme sted i 1966.

– Mange spør seg om varmen skyldes den globale oppvarmingen, men vi kan ikke si at en enkeltmåned er et resultat av klimaendringene. Derimot føyer alle varmerekordene seg inn i et mønster over tid med stadig varmere vær og flere varmerekorder, sier Hygen.