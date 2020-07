Slik går han inn i politiets tidslinje

SISTE: Onsdag kveld opplyser Øst politidistrikt til TV 2 at de har fått inn flere tips i saken.

– Vi kan ikke kommentere innholdet nærmere nå i kveld, skriver de i en tekstmelding.

Onsdag ble det frigitt flere overvåkningsbilder av en mann. Kvaliteten er dårlig, i tillegg er det gråvær og sludd i lufta. Det gjør det vanskelig å kjenne ham igjen.

På bildene ser man at han har en mørk, trolig blå, allværsjakke, og at hetta er trukket over hodet.

På hendene har han hansker. Buksa er brun-aktig, mens skoene er svarte. I ansiktet har han enten skjegg, en buff eller noe som gjør det vanskelig å se konturene av ham.

På den første videoen av mannen ser man at han kommer ned trappene ved Metro senter, før han krysser Festplassen og spaserer rolig i retning Langvannet. Da er klokka 10.26, ifølge tidskoden i videoen.

Noe senere, omtrent klokken 10.33, ser man at han går i østlig retning forbi Hjelpemiddellageret på Lørenskog. Dette ligger kun 6-7 minutters gange fra Sloraveien 4 i Lørenskog, der Anne-Elisabeth Hagen oppholdt seg før hun forsvant denne morgenen.

Rundt klokken 11.03 er han tilbake fra området ved Langvannet og vises igjen på et overvåkningskamera ved Metro senter.

Tok ikke telefonen

Det er foreløpig ukjent nøyaktig når Anne-Elisabeth Hagen ble borte.

Politiet har gjentatte ganger uttalt at det siste sikre livstegnet fra henne ble gitt i form av en telefonsamtale til et familiemedlem klokken 09.14, altså godt over en time før vitnet befant seg i nærområdet.

09.48 forsøkte en elektriker å ringe til Hagen.

09.50 forsøkte et familiemedlem å ringe henne.

10.06 forsøkte Tom Hagen å ringe kona si.

Anne-Elisabeth Hagen svarte ikke på noen av disse anropene.

6000 timer med video

Politiet sier til TV 2 at de ikke har noen holdepunkter for å knytte det ukjente vitnet til saken, men at de er interessert i å snakke med vedkommende fordi han har vært i nærheten av boligen i et «relevant tidsrom».

Politiadvokat Haris Hrenovica sier at de har forsøkt å følge elektroniske spor for å finne mannen, uten å lykkes med det.

Det finnes rundt 6000 timer med video i saken, og politiet forsøker å gå gjennom dette i prioritert rekkefølge. Det er, slik TV 2 forstår det, først den siste tiden at politiet anser innholdet i videoen som relevant.

– Den første gangen så vi ikke mannens bevegelsesmønster fullt ut, men ved en senere gjennomgang så vi at vitnet var i området på et aktuelt tidspunkt, sier Hrenovica.

Flere videospor

Det finnes andre videospor i saken, blant annet av de såkalte «Futurum-mennene». De to ble observert utenfor jobben til Tom Hagen samme morgen som kona hans forsvant.

– Hvorfor har dere lagt bort «Futurum-mennene», mens dere etterlyser dette vitnet?

– Det handler om en totalvurdering av bevisene i saken. Hvis vi får tips eller informasjon av relevans om mennene utenfor Futurum, så kommer vi til å se nærmere på det, sier Hrenovica.