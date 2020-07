Jonas Gahr Støre med kraftig smell på TV 2-gallup

– Ja, det går en grense på 30 prosent: Vi skal over tid ikke være under 30 prosent, det går ikke.

Det sa partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) i februar 2018.

Nå får Jonas Gahr Støre og partiledelsen i Ap 20,8 prosent på juli-målingen, som Kantar har gjennomført for TV 2.

– Det er et dårlig tall, men det har vært en utrolig spesiell tid, så jeg skriver det på den store «korona-kontoen», sier Ap-lederen til TV 2.

Med «korona-kontoen» mener han:

– Arbeiderpartiet har jobbet hardt for å bidra til at vanlige folk kommer gjennom krisen og store, brede løsninger, men de løsningene har ikke Arbeiderpartiet frontet. Regjeringen har frontet løsningene og det tror jeg er en hovedforklaring, sier Støre.

– Det er ikke vi som har høstet gevinsten, og det får vi ta til etterretning, sier Ap-lederen.

Hadde det vært stortingsvalg i morgen ville Støre vært avhengig av MDG eller Rødt for å få flertall. Arbeiderpartiet ville fått 40 mandater. I dag har de 49.

Solberg: – 50-50 sjanse

Statsminister Erna Solberg er fornøyd med målingen. Høyre befester posisjonen som landets største parti med 27, 7 prosent. Solberg kjøper ikke forklaringen til Støre.

– Det er hyggelig og jeg er glad for at i en tid hvor politikken normaliserer seg og vi blir kritisert, så holder Høyre styrken. Jeg skal slåss for at dette vedvarer, sier Solberg til TV 2.

GRUNN TIL Å SMILE: Erna Solberg kan smile over juli-målingen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Støre peker på at dere har presentert løsninger på pressekonferanser og derfor nyter godt av det?

– Nei, jeg opplever at juni-måneden har vært en mer vanlig politisk måned med andre saker enn bare håndteringen av Covid-19. Det han sier er ikke representativt for denne perioden. Nå er det mer politisk debatt, og da skal Høyre snakke om hvordan vi får landet ut av krisen, sier Solberg.

– Hva mener du nå at sjansen din er for nye fire år?

– Jeg tenker at vi har en 50-50-sjanse fremover. Det er krevende å få en tredje periode, men det er stor vilje og glød, sier Solberg.

LO-topper river seg i håret

Målingen fører til bekymring i LO. Siden mai-målingen har partiet falt med seks prosentpoeng.

- Å herregud! Dette kan vi ikke leve med, sier Fellesforbundets leder, Jørn Eggum.

– Nå må alle grupperinger i Arbeiderpartiet jobbe sammen om å vinne valg, ikke vinner kamper på landsmøtet, sier LO-toppen.

BEKYMRET: Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, mener tallene er alvorlige for Ap. Foto: Terje Pedersen

– Hvilke grupperinger tenker du på da?

– Jeg tenker på by og land, AUF og Fagbevegelsen.

Den siste måneden har AUF og deler av Oslo Ap kritisert sitt eget parti for å være for olje-vennlige. Den interne striden bekymrer Eggum.

– Når det er over 300.000 ledige og Arbeiderpartiet er i opposisjon på 20 prosent, så er det er alvorlig signal. Dette er rett og slett himla dårlig, sier Eggum.

Les om den interne Ap-striden: Slik dolket Ap-topp Støre i ryggen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier partiet må bli tydeligere.

– Et altfor dårlig resultat for Arbeiderpartiet, så det må gjøres en jobb for å få et langt bedre resultat. Fremover handler det om å være tydelig på de viktige saken for folk flest; skape arbeidsplasser, kampen mot ledighet og kampen mot økte forskjeller, sier LO-sjefen til TV 2.

Frp ned

Fremskrittspartiet går tilbake 1,3 prosentpoeng til 10,6 prosent.

Målingen er tatt opp både før og etter bråket i Oslo Frp. På intervjuene som er gjort før lå partiet an til en fremgang sammenliknet med juni. Intervjuene som er gjort etter helgen viser et klart lavere nivå.

Les om bråket: Åpner for å vrake Siv Jensen

Senterpartiet går ned til 12,7 prosent. Vi må tilbake til februar 2019 får å se lavere tall, da hadde partiet 10,4 prosent.

Venstre går mest frem på målingen med 1,3 prosentpoeng. Dermed løfter partiet seg fra den elendige målingen i juni, da partiet fikk 1,6 prosent. Partiet er nå inne med to mandater, men har en vei opp til sperregrensen.