Polestar er nå i gang med lanseringen av sin første elbil i Norge. Flere tusen nordmenn har reservert Polestar 2, som for alvor markerer starten på Polestar som eget bilmerke.

Bak satsingen står den kinesiske bilgiganten Geely som også eier Volvo. Polestar og Volvo deler da også veldig mye av teknikken og samarbeider tett.

De aller første eksemplarene av Polestar 2 er nå på plass i Norge. I dag har importøren presentasjon med noen utvalgte biljournalister, en av dem er Brooms bilekspert Benny Christensen som i dag har fått kjøre 2 for aller første gang:

– Førsteinntrykket fra førersetet i Polestar 2 er at dette er et godt sted å være. Polestar har lovet at bilen skal ha sporty og presise kjøreegenskaper, og det løftet holder de så absolutt. Ja, det er nesten så testbilen er i overkant sporty satt opp, i alle fall for noen, sier Benny.

I overkant sporty?

– Kan vi gjette at den har Polestars Performance Package?

– Det er helt riktig! Det betyr understell der du manuelt kan justere hvor stivt du vil ha det. Jeg personlig hadde valgt et litt mylkere oppsett enn det testbilen hadde. Dette må gjøres manuelt på demperene. Dessuten har den større bremser og noen visuelle detaljer. Blant annet sikkerhetsbelter i gull. Tøft ...



– Dette er et tilvalg til 50.000 kroner. Bilen ser tøffere ut og kjennere vil med en gang se hva det er. Men hvis du ikke er veldig opptatt av at kjøreegenskapene skal være sportslige, tenker jeg det kan være smart å teste bil både med og uten Performance-pakken, før du bestemmer deg. Men for all del: Det er en veldig behagelig bil å kjøre, også med denne på plass, forteller Benny.

2020 er det store året for lansering av kinesiske bilmerker i Norge. MG er allerede godt i gang med å levere ut biler. Merker som Xpeng og BYD nærmer seg også. Og det er heller ikke lenge til de første Polestar-kundene skal få bilene sine.

Alexander er sjefen for Polestar i Norge

Særpreget hekk, den er det ikke lenge til du skal få se mange av på norske veier.

Volvo sterkt delaktige

Det er vel ikke til å legge skjul på at kinesiske bilmerker har hatt et litt frynsete rykte. Hva så med Polestar i den sammenhengen?

– Bilen er produsert i Kina, men jeg tror ikke det noen som helst grunn til å være skeptisk til den av den grunn. Polestar 2 er bygget på samme plattform som Volvo XC40 og har mye av den samme teknikken under skallet. Volvo er sterkt delaktige her, og det er nok minst de samme standardene til byggkvaliteten hos Polestar, som hos Volvo, sier Benny.

De tester ut kinesisk bil i Oslo

Takstativ og hengerfeste

– Det merkes også i interiøret her. Det er god kvalitet og finish på alt. Setene er svært gode, jeg har en mistanke om at de kommer fra Volvo. Dashbordet er ganske minimalistisk, uten at Polestar har gått riktig så langt som Tesla og Model 3 her. Foran er det god plass, men i baksetet blir høyden noe redusert av panoramaglasstaket. Beinplassen er også litt begrenset. Til gjengjeld er bagasjerommet bra til denne bilklassen å være. Det er også en liten "frunk" foran, med plass til ladekabel og litt småtterier, forteller Benny.

– Og så kan du få både takstativ og hengerfeste her?

– Ja, det er riktig og det er naturligvis gode nyheter for de som skal bruke Polestar 2 som familiebil. Takboksen kan nok være gull verdt når man skal på langtur og ha med mye. Men som alltid: Det går naturligvis ut over rekkevidden. Det er noe mange elbileiere har fått erfare, sier Benny.

Polestar 1: Her debuterer et nytt bilmerke

Polestar 2 er en femdørs kombi, det betyr god adkomst til bagasjerommet gjennom den store bakluken,

470 kilometer rekkevidde

Polestar 2 ble for øvrig vist første gang i februar 2019 og blir tilgjengelig først i 10 globale markeder i Europa, Kina og Nord-Amerika.

Elmotorene yter 408 hk, bilen har firehjulsdrift og en batteripakke på 78 kWt. Denne gir en rekkevidde på 470 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Polestar 2 er også verdens første bil som har et innebygget infotainment-system med Google Assistant, Google Maps og Google Play Store. Senere i år kommer også Volvo XC40 med dette.

Planlegger ny og elektrisk luksus-SUV

Høy kvalitetsfølelse i interiøret, vi mistenker at setene kommer fra Volvo...

Billigst i Norge

De prisene på bilen ble offentliggjort i fjor høst, var det gode nyheter for norske kunder. Vi får nemlig den desidert laveste prisen på Polestar 2. I Norge koster den fra 469.000 kroner. I Sverige er prisen til sammenligning på 659.000 svenske kroner.

At det blir slik, skyldes den norske særordningen for elbiler. At de hverken har moms eller avgift. Dermed blir også denne biltypen rimeligere her hjemme, enn i øvrige markeder.

Polestar har også gått ut med ut med tilbud om gratis service og vedlikehold de tre første årene. De skal også tilby hente- og leveringsservice, når bilen skal inn på verksted.

Vi kommer tilbake med mer om Polestar 2 når Benny har rukket å bli bedre kjent med den.

Volvos første elbil, slik tror vi den kommer til å bli...

Video: Her tester vi Polestar 2 i Norge