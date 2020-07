Marianne (46) spilte vekk alt hun eide – saksøkte banken

Marianne Røst brukte over fire millioner på ulovlig gambling uten at banken reagerte. Hun bestemte seg for å gå rettens vei for å stille banken til ansvar.

I en vanskelig periode i livet begynte Marianne Røst å spille pengespill på nett.

Det som startet med litt uskyldig småspilling i 2008, skulle i løpet av få år ta over livet hennes. I løpet av to år brukte Marianne 4,5 millioner kroner på gambling.

– Jeg har spilt bort alt jeg eier. Huset, bilen, alt sammen. Når du er i den bobla klarer du ikke å tenke over at du kan tape mange millioner, sier Røst til TV 2.

Marianne reagerer på at det var mulig å spille vekk så mye penger ulovlig uten at banken reagerte. I februar tok hun derfor et drastisk valg og saksøkte Nordea.

– Det var den eneste måten jeg kunne få livet mitt tilbake og bli gjeldfri, sier Røst.

– Ødelegger livet ditt

Marianne ble diagnostisert med sykdommen spillavhengighet i 2017 og hadde da hatt sykdommen i flere år. Blå Kors skriver at man kan være avhengig av pengespill på lik linje som alkohol og narkotika.

– Jeg hadde aldri gjort dette hvis jeg var frisk. Når jeg spiller klarer jeg ikke å forstå at jeg taper masse penger. Dette er et enormt samfunnsproblem som ødelegger livet ditt, sier Røst.

FÅR HJELP: Marianne går til psykolog og hos Blå Kors for å få hjelp mot spillavhengigheten. Foto: Privat

I flere år var det gamblingen som styrte hverdagen til Marianne. Det var det eneste hun tenkte på og det eneste som ga henne glede i en vanskelig tid.

– Jeg var helt ødelagt. Jeg trengte noe å flykte til, sier Røst.

Det var først da Marianne hadde spilt vekk de aller siste pengene og begynt i terapi hos Blå Kors, at hun startet å reflektere over hvor mye penger hun hadde tapt.

– Jeg følte at banken hadde sviktet meg. Når man ser på kontoutskriften min er det jo utrolig tydelig at jeg har holdt på med ulovlig gambling, sier Røst.

Ulovlig å overføre

Norske banker har ikke lov til å formidle betaling eller gevinst til pengespillselskap som ikke har tillatelse i Norge, skriver Lotteritilsynet.

– Vi har systemer som fanger opp og stopper betalinger til ulovlige utenlandske spilleselskaper. Dette er ulovlige transaksjoner som skal stoppes, sier Synne Ekrem, kommunikasjons sjef i Nordea.

Likevel har Marianne i perioden 2015 til 2017 overført rundt 3,3 millioner kroner til ulovlige spillselskaper fra sin konto i Nordea.

– Jeg visste ikke at det jeg gjorde egentlig var ulovlig, sier Røst.



Spillselskapene har funnet flere måter å komme seg unna det norske regelverket. Ofte brukes det et mellomledd eller et tredjeparts foretak som gjør det mulig å skjule at pengene går til ulovlig gambling.

Det gjør det vanskelig for norske banker å oppdage og stoppe betalingen.

Historisk rettssak

Marianne mener at bankene er pliktet etter norsk lov til å ha systemer som klarer å fange opp og stoppe disse ulovlige transaksjonene. Hun bestemte seg derfor for å ta kontakt med en advokat.

– Jeg hadde ikke en krone og var mentalt utslitt, men jeg skjønte at dette var en kamp jeg måtte ta. Dette var min mulighet til å få livet mitt tilbake og hjelpe andre i samme situasjon, sier Røst.

De fleste advokatene Marianne snakket med hadde aldri vært borti en lignende sak, men til slutt kom hun i kontakt med Hans Haavind.

ADVOKAT: Hans Haavind har jobbet som advokat i mange år, men aldri jobbet med en lignende sak. Foto: Privat

Han var villig til å se nærmere på saken og etter flere uker med undersøkelser bestemte de seg for å saksøke Nordea for brudd på en forskriftsbestemmelse under pengespill-lovene.

Det er noe som aldri har blitt prøv i en norsk domstol tidligere.

– På mange måter er dette en historisk rettssak. Det har aldri tidligere vært prøvd om dette er noe bankene kan stilles ansvarlige for, sier Mariannes advokat Hans Haavind.

– Burde vært fanget opp

Hans Haavind har jobbet som jurist siden 1986. Han har bred og variert advokaterfaring, men hadde aldri jobbet med en lignende sak.

– Dette var en sak vi visste at det ville bli vanskelig å vinne. Det kunne gå begge veier, sier Haavind.

Han mener likevel at Mariannes spillmønstre var så markante og omfattende at Nordea burde ha fanget det opp og stoppet betalingene.

Haavind mener derfor at banken kan stilles erstatnings-ansvarlig for Mariannes økonomiske tap.

– Min klient synes det var viktig å ta saken til retten både for henne personlig og av prinsipielle og samfunnsmessige årsaker, sier Haavind.

Tapte i retten

Saken gikk i Oslo Tingrett i mai og varte i to dager. Et av de store spørsmålet var hvorvidt Nordea burde hatt bedre systemer som fanget opp at Marianne betalte flere millioner til ulovlige spillselskaper.

– Jeg har aldri vært i retten før, så jeg var utrolig nervøs, sier Røst.

TINGRETTEN: Rettssaken gikk i Oslo Tingrett. Foto: Stian Lysberg Solum

I juni kom dommen. Dommerne mente at Nordea ikke hadde gjort noe galt og ikke burde stilles ansvarlig for Mariannes økonomiske tap.

Marianne er skuffet over at hun ikke vant frem i retten.

– Jeg er absolutt ikke enig i dommen. Lotteritilsynet har informert bankene som at de har et ansvar. Likevel slipper bankene unna, sier Marianne.

– Bevisst vårt samfunnsansvar

Nordea har ikke mulighet til å kommentere detaljene i denne saken, men sier at de mener dommen er riktig.

– Dette er en alvorlig problematikk, og vi er bevisst vårt samfunnsansvar i denne sammenhengen, sier Synne Ekrem, kommunikasjons sjef i Nordea.

GJØR MYE: Ekrem sier at Nordea gjør mye for å hindre ulovlig gambling. Foto: Nordea

Ekrem er enig i at banken har et ansvar for å stoppe ulovlig pengespill og sier at Nordea til enhver tid følger de gjeldende lovene og reglene.

– Nordea følger forskriften om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse, i tillegg til andre lover og regler som kan ha innvirkning på betaling og betalingsformidling av pengespill.

Banken retter seg også etter vedtak fra Lotteri- og stiftelsetilsynet.

– Vi gjør mye, men man kan alltid gjøre mer, sier Ekrem.

Vil anke

Marianne går fortsatt til terapi for spillavhengigheten og jobber med å bli frisk. Hun har i dag en gjeld på rundt fire millioner kroner.

Hun har lyst til å anke dommen, men er usikker på om hun har råd.

– Jeg prøver å finne andre muligheter. Det er så utrolig mange andre som er i samme håpløse situasjon som meg. Jeg synes det er viktig at noen tar kampen, sier Røst.