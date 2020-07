De siste årene har det poppet opp en rekke nye bilprodusenter i Kina. Felles for de fleste av dem er at de satser på elbiler.

En av dem som har markert seg sterkest er Byton. De har hatt store ambisjoner og knyttet tidlig til seg flere toppnavn fra den internasjonale bilindustrien.

Bytons første bilmodell, SUV-en M-Byte, vakte stor oppsikt da den ble vist for et par år siden. M-Byte har også vært på besøk i Norge, noe som resulterte i betydelig interesse blant norske elbilkjøpere. Byton skal ha hatt hele 16.000 kunder på interesselisten sin for bilen her hjemme,

Suspenderer driften

I fjor høst kom så nyheten om at Hedin Automotive hadde inngått samarbeid med Byton, om å selge bilene deres i det norske markedet.

Planen var at M-Byte skulle lanseres mot tampen av 2020. Dette ble så forskjøvet til 2021, men nå er hele satsingen til Byton på usikker grunn.

Selskapet har gått ut med melding at de suspenderer driften sin i seks måneder, gjeldende fra 1. juli. Samtidig melder flere medier at Byton skal være på etterskudd med å betale ut lønninger til de ansatte. Det ryktes også at selskapet ikke klarer å betale faste kostnader som strøm og husleie for kontorer og fabrikkbygninger.

Byton M-Byte er en røslig SUV, med svært gode plassforhold.

Får ny eier?

Det som synes klart, er at Byton nå desperat trenger ny kapital. Korona-krisen har rammet bilbransjen hardt. Og for Byton er det naturligvis ekstra krevende, i og med at de er en fase der de har få eller ingen inntekter. Tvert imot, er de avhengig av å investere betydelige summer for å komme i gang med produksjonen av M-Byte.

Å få investorer til å gå inn med med penger i en slik situasjon, er naturligvis ikke enkelt. I bransjen ryktes det nå at den statseide bilprodusenten FAW som allerede er inne i Byton, kan komme til å overta. Men da er det høyst usikkert om Byton vil overleve som selvstendig merke.

Byton har fått mye skryt for designet på M-Byte, her er det mange karakteristiske detaljer.

Mange konkurrenter er på vei

Samtidig haster det å få M-Byte ut på markedet. Tar det mye lenger tid, risikerer Byton at den vil bli oppfattet som en litt gammel modell, helt fra starten.

En rekke nye elektriske SUV-er er også på vei fra mange etablerte bilprodusenter. Det vil gi Byton en stadig tøffere konkurransesituasjon. Det igjen kan komme til å kreve mer penger til markedsføring og annonsering og, og dermed gjøre lanseringen av merket mye dyrere enn om Byton hadde lyktes med sin opprinnelige plan om å være tidlig ute her.

