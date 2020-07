I denne luksusvillaen isoleres Boasson Hagen for å finne Tour-formen

Se første etappe av virtuelle Tour de France lørdag kl. 15

Han har vært hjemme i Oslo siden begynnelsen av mars. Nå er Edvald Boasson Hagen utålmodig og klar for å starte sesongen igjen.

Det skjer i Strade Bianche 1. august.

I forkant av dette drar 32-åringen til Lucca i Italia. Der skal NTT ha en treningssamling, og samler i den anledning alle rytterne og hele støtteapparatet i to uker.

– Det er vanskelig å si hvor jeg står. Jeg har ikke kjørt løp mot noen andre på lang tid, så da får man ikke sammenlignet. Men jeg har trent godt, og etter samlingen i Italia tror jeg det skal bli bra, sier Boasson Hagen til TV 2.

Dette er frykten

Dette blir første gang på nærmere fire måneder at han møter lagkameratene sine. Troppen teller nærmere 50 personer fra et utall forskjellige nasjoner. Frykten er at noen skal ta med seg korona-smitte inn i laget.

– Vi testes før vi reiser dit. Så blir det en ny test når vi ankommer. Dette gjøres for at man skal forsikre seg om at alle er korona-fri, sier lagets "norske" sportsdirektør, Gino van Oudenhove.

Han forteller at det blir strenge smittevernstiltak under treningsleiren.

– Vi har med oss to leger på samlingen. Alle må fylle ut et spørreskjema ved ankomst, temperaturen skal måles hver dag, vi har med egen kokk og skal ikke spise ute. I prinsippet skal vi ikke være i kontakt med andre folk utenom de på laget i løpet av hele samlingen, forteller van Oudenhove.

Slik håndterer de virus-utbrudd

Rytterne og en lege skal innlosjeres i luksuriøse Villa Pacini. Den ligger i en av de fornemme åsene et par kilometer utenfor Lucca. Her er det 15 soverom, utendørs svømmenbasseng og på eiendommen finnes det også et lite kapell.

– Hvorfor tar dere sjansen på en treningssamling med hele laget nå?

– Vi har jobbet knallhardt for å skape et lag denne sesongen, og vi ser på det som viktig for team-spiriten å få samlet troppene før vi skal begynne å kjøre løp igjen. Da har vi også bedre kontroll på situasjonen enn om alle skulle være spredt og møtes for første gang ute på et løp, svarer NTT-sportsdirektøren.

– Hva gjør dere ved et eventuelt korona-utbrudd?

– Vi kan ikke bare tenke på oss selv; da må hele laget i karantene. Samtidig må vi få isolert den som har blitt syk.

Lucca er en del av Toscana-regionen. Med i overkant av 1.000 Covid-19-dødsfall, er ikke denne delen av Italia blant de verst rammede. Boasson Hagen er ikke skeptisk til en samling i et land som er blant de hardest rammede av viruset.

– Viruset kom vel først dit, så jeg håper at det har roet seg.

Spent på fremtiden

Etter planen skal han sykle Milano-Sanremo og Criterium Dauphine etter Strade Bianche. Deretter venter sesongens store mål, 29. august.

– Tour de France blir det største denne høsten, sammen med Paris-Roubaix.

Han håper også å få med seg NM 23. august. Men ingen kan si noe nå om hvordan karantene-reglene vil være mot slutten av sommeren. I verste fall kommer ikke Boasson Hagen hjem til Norge før etter Tour de France. Da er vi nesten i oktober. Ifølge hans sportsdirektør, Gino van Oudenhove, er det ikke aktuelt å reise hjemom mellom rittene hvis logistikken er vanskelig med få flyavganger og lang reisetid.

– Jeg er innstilt på at det blir en lang periode borte. Jeg håper å komme meg hjem mellom noen av løpene, men alt er usikkert og jeg får være forberedt på det meste, sier Boasson Hagen.

NTT har laget beredskapsplaner for de fleste scenarier, og har flere bostedsalternativer i forskjellige land dersom det skulle bryte ut smitte.

– Det er lenge siden jeg har vært så lenge hjemme som det jeg har vært nå, så jeg får være fornøyd med det.

Boasson Hagens kontrakt med NTT går ut etter denne sesongen. Han sykler på mange måter for fremtiden sin. Per nå er det ikke avklart om hans sørafrikanske arbeidsgiver eksisterer i 2021.

– Jeg er spent. Jeg kan ikke si noe annet. Jeg håper at laget fortsetter og at jeg får en ny mulighet her. Hvis de ikke skulle finne en ny sponsor, så har jeg fortsatt troen på at jeg skal finne meg et lag.