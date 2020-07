Klart for Frp-comeback - Jensen henter tilbake «Finni»

Holm kommer fra jobben som direktør for kommunikasjon-, strategi- og samfunnskontakt i Vestre Viken helseforetak. Der har han vært siden 2016.

Han gikk da fra jobben som generalsekretær og stabssjef i Fremskrittspartiet. Dermed er det duket for et comeback i Frp.

I Fremskrittspartiet går Finn Egil Holm bare under kallenavnet «Finni».

I en pressemelding bekrefter Frp TV 2s opplysninger.

- Jeg er veldig glad for å få Holm tilbake i partiet. Han kjenner Fremskrittspartiet svært godt som tidligere folkevalgt, tillitsvalgt og ansatt. Hans viktigste oppgave nå blir å gyve løs på arbeidet med å planlegge den kommende valgkampen, sier Frp-leder Siv Jensen.

GJENFORENES: Siv Jensen og Finn Egil Holm har jobbet tett sammen i mange år. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Holm var generalsekretær i Frp fra 2012-2016. Etter at partiet inntok regjeringskontorene i 2013 ble han i tillegg stabssjef for Siv Jensen, og hadde ansvaret for å koordinere partiets arbeid inn mot regjeringsapparatet.

Under regjeringsforhandlingene i 2013 var han en sentral skikkelse, og en av Siv Jensens mest betrodde medarbeidere.

Holm har også tidligere bekledd flere roller i partiet, deriblant stillingen som kommunikasjonssjef. Holm er også styreleder i Strømsgodset Fotball As.

Generalsekretæren i Frp ansettes av sentralstyret og er partiets administrative leder. Generalsekretæren er ansvarlig for å iverksette alle vedtak som gjelder partiorganisasjonen og dens arbeid, fattet av landsmøtet, landsstyret eller sentralstyret.

Holm tar over etter Fredrik Färber, som i april varslet at han går av til fordel for ny jobb i Forbrukerrådet.