Tror Maja (25) døde etter fall fra stor høyde

Politiet forteller onsdag at de kommer til å fortsette å søke ved Nivane, blant annet for å finne mobiltelefonen hennes.

I midten av juni ble det kjent at DNA-funn bekreftet at savnede Maja Justyna Herner (25) ble funnet i fjellet i Ørsta.

Herner forsvant 21. november 2018 i fjellterrenget overfor Ørsta sentrum. Hun ble sist sett i en matvareforretning i Ørsta 13.30-tiden samme dag. Funnet av levningene til den polske kvinnen skjedde 5. juni i år.

Onsdag skriver politiet i Møre og Romsdal i en pressemelding at de offisielt bekrefter at det er Herner som ble funnet.

– Politiet har nå fått bekreftet frå Gades Instiutt i Bergen at DNA-analysen viser sikker identitet. Det er Maya Justyna Herner som er funnet, skriver politiet.

Politiet har tidligere omtalt DNA-funnet, og at det bekreftet at det var Herner som var funnet, og opplyste da om at hennes pårørende og den polske ambassaden var varslet.

Ifølge politiet er det rimelig å anta at dødsårsaken er fall fra stor høyde.

– Likevel kan politiet ikke konkludere med sikkerhet hva som er dødsårsaken, ettersom alle levningene ikke er funnet, uttaler politiinspektør Yngve Skovly.

Som følge av dette vil politiet fortsette søk ved fjellpartiet Nivane. Blant det politiet ønsker å lokalisere er mobiltelefonen hennes.

–Området er ulent og planleggingen av hvordan søk skal gjennomføres er i gang, uttaler politioverbetjent Olav Ramnefjell i pressemeldingen.

I pressemeldingen takker også politidistriktet alle som har bidratt i letinga.