Mer langrenn på TV 2

Norges Skiforbund har solgt TV-rettighetene for alle skirenn som arrangeres i Norge til NRK. NRK og TV 2 er enige om å dele alle verdenscuprenn mellom seg. Avtalen gjelder fra sesongen 2021/2022 til og med sesongen 2025/2026.

Det betyr at norske TV-seere får gratis tilgang til alle verdenscuprenn som arrangeres i Norge, samt norske mesterskap og andre nasjonale konkurranser. I dag arrangeres det verdenscupkonkurranser i alpint, hopp, kombinert, langrenn og telemark i Norge. Det kan også bli inkludert flere nye konkurranser og andre øvelser i løpet av perioden.

Alle skirenn i Norge gratis og tilgjengelig

Para-VM for snøidrettene (langrenn, skiskyting, alpint og snowboard) arrangeres på Lillehammer i februar 2021 og omfattes også av avtalen. I forhandlingene har det vært viktig for Norges Skiforbund at NRK produserer og sender fra dette mesterskapet sammen med TV 2.

– Etter lange og innholdsrike forhandlinger er vi enige om en avtale som har stor betydning for norsk skisport og TV-seerne. Det er med stor glede vi offentliggjør at alle skirenn i Norge vil være fritt tilgjengelig og gratis for alle de neste seks årene, sier generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Hun har ledet forhandlingene på vegne av Skiforbundet, og er ekstra glad for denne avtalen med tanke på de store utfordringene som også skisporten har opplevd de siste månedene.

Deler VC-konkurranser mellom seg

Skiforbundet har forhandlet med NRK om avtalen. NRK samarbeider med TV 2 om flere TV-rettigheter og partene er enige om at de to kanalene vil fordele verdenscup-konkurransene mellom seg. Fordelingen skal skje i god tid før sesongstart hvert år. NRK har i tillegg rettighetene til alle øvrige nasjonale renn, som sesongåpningen og NM i ulike disipliner. Det er NRK som i dag har skirettighetene fram til vinteren 2021/22.

– Vi er glade for at vi har klart å sikre norsk skisport på frie og åpne kanaler for publikum i Norge. Slik rettighetsmarkedet har utviklet seg, er det krevende for en allmennkringkaster som NRK å kjøpe de største rettighetene alene. Denne avtalen, sammen med avtale om skiskyting og Ski Classics, gir NRK fortsatt en sterk posisjon på vintersport fram til 2026, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– De norske skirettighetene er svært attraktive, og vi er veldig glade for at vi nå får muligheten til å vise noen av de største, norske vinter-eventene på TV 2. Skisport er en svært attraktiv TV-idrett, og vi ser virkelig frem til å vise dette på våre plattformer i årene som kommer. At våre to allmenkringkastere sammen sikrer seg denne rettigheten, er utelukkende positivt for norske TV-seere, sier administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.

Skiforbundet har også solgt de internasjonale rettighetene for visning av norske konkurranser i utlandet. Det er enighet om en ny avtale med selskapet Infront for de neste fem sesongene.

– Med disse avtalene har vi ikke bare sikret publikum norske skirenn på åpne kanaler her hjemme, men også NRKs TV-produksjoner i verdensklasse bredt distribuert utenfor Norges grenser. Dette er avgjørende for Norges Skiforbund sin posisjon som arrangør av verdenscuprenn. Begge avtalene er en videreføring med gode samarbeidspartnere gjennom flere tiår for Norges Skiforbund og norsk skisport, sier skipresident Erik Røste.