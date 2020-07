Frykter at utestedene tøyer avstandsreglene

Line Vold og FHI er bekymret for at smitten kan blusse opp igjen på utestedene i Norge.

– Vi får meldinger fra kommuneleger om at avstanden på utesteder brytes, sa avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold under onsdagens pressekonferanse.

I FHI sin nyeste risikorapport skriver instituttet at legene også antyder at utestedene tøyer reglene. Videre står det at «det kan se ut til at noen oppfatter situasjonen som fullt frislipp».

Vold sa at FHI frykter at smitten vil blusse opp igjen via utestedene i Norge.

– Vi er bekymret for at vi kan få massesmittehendelser. Vi oppfordrer publikum til å overholde reglene, og holde seg unna utestedene som er overbefolket, sa hun.

— Vi vet fra erfaringer fra andre land at man har hatt hendelser der en smittet har kunnet smitte veldig mange andre i situasjoner hvor man er tett på hverandre, sånne massesmittehendelser, det er vi jo bekymret for at kan skje i Norge også, sier Vold videre.

Justisminister Monica Mæland (H) sier til TV 2 at utestedene bør være obs på å følge smittevernreglene.

– Jeg vet at både smittevernmyndigheter og politiet følger nøye med, og jeg tror at en del utesteder må påregne å kunne bli stengt hvis de ikke skjerper seg, sier hun.

Vil åpne ytterligere

Mæland sier at regjeringen jobber med løsninger som åpner for at folk som kommer utenfra EU også kan få besøke familien sin i Norge.

– Det er foreløpig ikke tatt stilling til en ytterligere åpning av grensene til andre land, men vi jobber med å finne løsninger for at kjærester og familie som befinner seg utenfor EU og EØS også kan komme på besøk, sa justisministeren.

– Men inntil videre må familie som ikke er omfattet av EØS-regelverket vente.

Arbeidsinnvandring

Justisministeren bekreftet at utlendinger med «teknisk kompetanse», som reparatører og installatører, kan komme til Norge for å jobbe.

Også studenter med den samme kompetansen kan igjen reise til Norge.

– De er omfattet av karanteneplikten og må forholde seg til smittevernråd som alle andre, sier Mæland.

Justisministeren ba også om at folk er flinke med å minne hverandre på smittevernreglene, om noen står for tett på hverandre.

– Minn gjerne om enmetersregelen på en vennlig måte, sa hun.

Lav smittespredning

Til tross for gjenåpningen av samfunnet, bekrefter FHI at det fortsatt er lite smittespredning i Norge

FHI skriver også at den første smittebølgen er over, og at det ser ut til at kun 1 prosent av befolkningen har vært smittet.

– Vi anser at det totalt har vært mellom 34 000 og 42 000 smittede i Norge. Av disse er omlag 8800 diagnostisert og dermed kjente tilfeller. Dette viser at antallet smittede i Norge er lavt, og samtidig at det har vært flere smittede i Norge enn de vi kjenner til og som er fulgt opp i helsetjenesten, sier Line Vold avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

I den nye risikovurderingen skriver FHI også at Norge vil få flere lokale utbrudd som følge av importert smitte, men at risikoen for smittespredning fortsatt vil være lav.

Tror dødeligheten har blitt lavere

Under pressekonferansen ble helsedirektør Bjørn Guldvog spurt om han tror at risikoen for å dø av koronaviruset nå er blitt lavere.

– Ja, det tror vi, og det er ikke minst knyttet til bruk av deksametason, som det blant annet er gjort britiske studier av. Det har vist en reduksjon i dødelighet blant de mest alvorlig syke, sa helsedirektøren.

Guldvog fortalte videre at de ikke hadde eksakte tall på reduksjonen, men at det kunne være snakk om mellom 20-25 prosent mindre sannsynlighet for å dø for de alvorlig syke.

Raskere koronasvar

Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no, så snart prøven er analysert og besvart.

Det bekreftet Guldvog på pressekonferansen.

Nå slipper den enkelte å vente unødvendig lenge og å ringe legen for å få sine prøvesvar.

– Raskere tilgang til prøvesvar gir bedre smittevern. Om man får påvist koronaviruset skal man straks isolere seg, og husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter skal fra da av være i karantene, sier overlege Trude Arnesen i avdeling for beredskap og vaksine i Folkehelseinstituttet.

Nedgang i antall innlagte koronapasienter

Onsdag er 17 personer med påvist koronasmitte innlagt på norske sykehus. Det er én færre enn tirsdag.

Én person får behandling med respirator – det samme som dagen før, viser oppdaterte tall fra Helsedirektoratet.

14 av de innlagte koronapasientene er innlagt på sykehus i Helse sør-øst, mens tre pasienter er innlagt på sykehus i Helse Midt-Norge. 8.887 personer har fått påvist smitte av koronaviruset, ifølge Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) onsdag formiddag.