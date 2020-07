Danmark dropper krav om seks overnattinger for norske turister

Regjeringen i Danmark opphever kravet om at norske turister på forhånd må ha bestilt minst seks overnattinger for å feriere i landet.

Kravet som ble innført hvor nordmenn måtte ha forhåndsbestilt minst seks overnattinger i Danmark, ble gjort ut i fra et forsiktighetsprinsipp. Det gjelder ikke lenger Norge, skriver danske TV 2.

– Det vil ikke lenger være et krav at turister bosatt i Norge skal overnatte seks dager i Danmark for å få lov til å krysse grensen, sier Danmarks justisminister Nick Hækkerup onsdag formiddag, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Grenselandmodell

En av tingene de kommer til å gjøre er å melde Norge over i en grenselandmodell.

– Det vil si at seksdagersregelen ikke kommer til å gjelde for personer med bopel i Norge, sier Hækkerup til den danske kanalen.

Når Norge først bli undratt fra seksdagersregelen er imidlertid uvisst. Hækkerup utdyper at bakgrunnen for seksdagersregelen med at de vet hvor fort smitten kan blusse opp igjen, dersom det kommer nye mennesker inn i landet.

– På den andre siden har vi hatt en ønske om at folk skal kunne ferdes, og livet kunne opprettholdes i så stor grad som mulig. Med den smitten Norge har, og vår grenserelasjon, vil vi undra regeln slik at man fritt kan reise ut og inn mellom landene, sier han.

Må ta hensyn til smitten

Når seksdagersregelen vil droppes helt er imidlertid uklart. Hækkerup opplyser om at målet er å ha så få restriksjoner som mulig.

– Det er ingen som som er interessert i å holde Danmark lukket mer enn nødvendig. Nå står vi i en situasjon hvor vi må passe på smitten, derfor vurderer vi fortløpende hvor mye vi kan åpne, sier han.

Det opplyses også at turister fra Skåne, Halland og Blekinge i Sverige, i tillegg til Schleswig-Holstein i Tyskland, også er unntatt fra seksdagerskravet. Turistene fra de svenske områdene må imidlertid kunne fremvise en negativ koronatest som ikke må være mer enn 72 timer gammel.

