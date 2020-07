Denne mannen avgjør om Riise & co kan juble på torsdag

Eliteserien har startet, Toppserien og OBOS-ligaen starter fredag, og 2. divisjon for herrer har oppstart 10. juli.

Men i breddefotballen har man ennå ikke fått klarsignal til å begynne med vanlige treninger uten korona-restriksjoner. Det har skapt stor frustrasjon i en rekke klubber, for eksempel i 3. divisjonsklubben Flint, der John Arne Riise har engasjert seg kraftig i kampen om en gjenåpning.

Men torsdag kan ventetiden være over for 3. divisjon herrer og 2. divisjon kvinner - i hvert fall når det gjelder å komme i gang med vanlige fotballtreninger.

Og denne gangen er det ikke myndighetene og kulturminister Abid Raja som eventuelt gir klarsignal, men NFF og generalsekretær Pål Bjerketvedt.

For to uker siden hang jobben til NFF-toppen i en tynn tråd etter intern mistillit, men Bjerketvedt ble sittende etter å ha fått styrets fulle støtte. Og nå har han altså siste ord i saken som opptar svært mange i breddefotballen.

– Slike avgjørelser er det ledergruppa som gjør, og den leder som kjent jeg, skriver Bjerketvedt i en SMS.

For øyeblikket pågår det en stor kartlegging blant alle klubbene i 3. divisjon og 2. divisjon kvinner på om de er klare for å følge den gjeldende smittevernprotokollen, som er forutsetningen for å kunne gjenoppta normal fotballtrening.

Klubbene har én utfordring

Direktør for utvikling og aktivitet i NFF, Alf Hansen, mener det er grunn til optimisme.

– Det ser ut som det skal være gode muligheter for å komme i gang med treningsprotokollen. Vi må nok bruke lenger tid med tanke på kamper. Der vil det uansett ikke være grunnlag for kamper før i august, sier han.

Ifølge Hansen er det noen klubber som frykter de ikke vil klare å følge smittevernprotokollen, men sammen med Divisjonsforeningen og de ulike fotballkretsene ser man på muligheter for å oppfylle kravene.

– Blant annet er det en diskusjon om samarbeid mellom klubber, støtte fra kretsene og så videre, for å klare å gjennomføre protokollen, sier han.

– Hvor mange klubber er det som sliter med å gjennomføre?

– Jeg ønsker ikke å gå ut med noe prosentvis tall, for ikke å stigmatisere de som ikke får det til, svarer Hansen.

I den gjeldende smittevernprotokollen er det ikke lenger noe krav om karantene eller daglig medisinsk monitorering av en medisinsk ansvarlig. I stedet skal spillerne levere daglige egenrapporteringer av egen helsetilstand, og om eventuelle tegn til luftveisinfeksjon hos andre i husstanden.

Derfor må hver klubb fortsatt ha en medisinsk ansvarlig til å motta informasjonen og rapportere inn til NFF. Dette er også punktet som skaper problemer hos enkelte klubber i 3. divisjon herrer og 2. divisjon kvinner.

– Klubben må ha et apparat som følger opp og kommuniserer med vårt system, og forsikrer at alt er som det skal. Vi skal ha en tett oppfølging av klubbene. Det er litt logistikk og kapasiteten i klubben som er den største utfordringen, opplyser Alf Hansen.

– Er det aktuelt å gi tillatelse til de klubber som greier å følge smittevernprotokollen, mens de som ikke greier det må vente?

– Når vi kommer så langt som til kamp, må alle inn. Men dette er en del av diskusjonen med tanke på treninger. Vi må avvente å si noe mer om dette. Divisjonsforeningen, fotballkretsene og fagmiljøene på Ullevaal er involvert i dette spørsmålet, sier Hansen.

Styreleder i Divisjonsforeningen, Kari Lindevik, sier det blir et Teams-møte med alle klubbledere i 3. divisjon torsdag kveld, der de får informasjon om veien videre

– Jeg er absolutt optimist. Jeg har tro på at dette skal ordne seg med tanke på å komme i gang med vanlige fotballtreninger. De klubbene som ved første øyekast syntes protokollen virket litt stor og tung, har fått litt mer forklaring og innføring. Så jeg har tro på at det skal løse seg for alle. De må bare få litt drahjelp, sier hun.

Må være grundige

I beste fall kan de første 3. divisjonsklubbene for herrer og 2. divisjonsklubbene for kvinner sette i gang med vanlige treninger førstkommende fredag.

– Vi må forsikre oss om at alt er på plass fra vår side. Hvis vi klarer det til fredag, så kan klubbene trene normalt fra da, hvis ikke må de vente til vi har fått sjekket ut alt. Det er viktig å understreke at vi skal gjøre alt helt i tråd med protokollen, det må være skikkelig.

– Har dere mottatt tilbakemeldinger fra alle klubbene på om de klarer å følge protokollen eller ei?

– Vi har fått tilbakemelding fra klubbene på en sånn sjekkliste, og så har vi fulgt opp den med en dialog kretsene våre har hatt med klubbene, for å kvalitetssikre at alt er forstått. Denne har vi klar i løpet av dagen. I morgen har vi grunnlag for å diskutere videre tidspunkt for oppstart, sier Alf Hansen.