Hareide vil ha strengere regler for elsparkesykler

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) vil stramme inn på utleie av sparkesykler. Han kritiserer at syklene parkeres over alt og står i veien for andre.

De populære elsparkesyklene er omstridte. I Oslo, Stavanger, Kristiansand og Trondheim har det vært konflikter rundt alt fra tillatelser, fyllekjøring, råkjøring og parkeringsregler.

I Bergen satte gründerselskapet Ryde Technology nylig ut 350 el-sparkesykler uten tillatelse. Politiet vil gi Ryde tillatelse, men sette strengere krav til selskapet.

Thor Haakon Bakke (MDG), Byråd for miljø, klima og byutvikling i Bergen, ber samferdselsministeren rydde opp.

BERGEN: Thor Haakon Bakke (MDG) vil ha klarere regler for bruk og parkering. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

– Her er det en enkel løsning, og det er at samferdselsminister Knut Arild Hareide gir norske kommuner en skikkelig forskrift som gir oss lov til å regulere dette, sier Bakke.

Hareide uttaler til TV 2 at han ønsker å stramme inn regelverket for el-sparkesykler.

– Jeg tror elsparkesyklene er kommet for å bli, og da må vi sikre at vi får en bedre regulering av det. Jeg er villig til å gå i gang med et arbeid for å se hvordan vi kan få det til, men vi trenger et samarbeid med de som er aktører, sier Hareide, og legger til:

– Jeg ser problemene som er der i dag.

Vil bedre sikkerheten

Samferdselsministeren refser bransjen for å ikke ha organisert utleien og bruken bedre.

– Måten noen av disse syklene blir satt fra på er ikke lovlig. Det er ikke lov å sette fra seg en sykkel hvis det er til hinder eller ulempe for gående på fortau, men det skjer, sier han til TV 2.

PARKERT: El-sparkesykler fra Ryde står plassert rundt om i Bergen sentrum. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Antall ulykker med elsparkesykler er økende, i juni havnet rundt 100 personer på legevakten i Oslo. Mange kjører i opptil 20 kilometer i timen, og svært mange farter rundt uten hjelm. Både førere og fotgjengere blir skadd, noen av ulykkene er alvorlige.

Hareide sier manglende sikkerhet er en utfordring.

– Jeg ønsker nettopp å ha en bedre regulering, sånn at vi opplever bedre sikkerhet, sier Hariede.

Han ønsker tryggere ferdsel for alle - spesielt svaksynte, som er mer utsatt. TV 2 har tidligere fortalt om en blind kvinne som ble påkjørt fem ganger av elsparkesykler.

– Blinde og svaksynte opplever en stor utfordring med dette, sier Hareide.