– Man kan ikke gjøre annet enn å beundre ham

Svein Arne Hansen, tidligere president i det Europeiske Friidrettsforbundet, ble bisatt i Ullern kirke uten media til stede. Etterpå ble det avholdt en minneseremoni på Bislett Stadion.

Karsten Warholm var blant dem som deltok både i kirken og på minnestunden, og minnes Hansen som en venn og en han selv beundret.

– Det friskeste minnet jeg har er at Svein Arne delte ut gullet til meg i VM i Doha, som jeg vet han synes var veldig stas. Fordi i 2017 fikk han ikke sjansen fordi han fikk et magevirus. Det var noe jeg sa til ham at jeg skulle prøve å sørge for at vi fikk en ny sjanse i Doha, forteller Warholm til TV 2.

– Han har vært en sterk skikkelse i det europeiske forbundet som jeg har hatt enormt mye med å gjøre. Så det er klart at de siste årene utviklet vi selvfølgelig et vennskap, legger han til.

– Hvordan minnes du ham som person?

– Svein Arne var enormt ivrig, det er kanskje det jeg beundret mest. Vi snakker om en mann på over 70 år som fløy Europa rundt daglig, var overalt og hilste på alle. Til og med jeg som er ganske sosial ble sliten bare av å observere, så man kan ikke gjøre annet enn å beundre. Det er sånne ledere man ønsker, som ser alle og som har engasjement. «Passion» var et ord som gikk igjen i kirken, og det hadde han.

– Han kom jo med et veldig kontroversielt forslag utover verden om å slette alle gamle rekorder. Støttet du han i det?

– Jeg tror ikke dette er dagen å ta alle disse diskusjonene, egentlig. Men jeg støtter symbolikken i det. Jeg tror alle intensjonene var god. Det er av og til sånn at man har en tendens til å dømme andre på handling, mens man dømmer seg selv på intensjon. Men hvis du ser på intensjonene til Svein Arne tror jeg de var utelukkende positive.

Coe: – En vanskelig dag for alle

Sebastian Coe, leder for det internasjonale friidrettsforbundet, var til stede i Oslo onsdag formiddag. Han ønsker å bruke dagen til å hylle lederen og personen Svein Arne Hansen.

– Dette er en vanskelig dag for alle. En trist dag, men også en dag hvor vi skal feire, fordi han var en unik person i idrettsverdenen. Men for mange her, som for meg, var han en nær venn, så det er en trist dag, sier Coe.

– Han var en leder, han var karismatisk. Han kunne fylle et rom, en pressekonferanse og et stadion. Folk lyttet til han. Det er ikke mange som Svein Arne Hansen, konkluderer friidrettspresidenten.

Dagens stevnedirektør for Bislett Games, Steinar Hoen beskriver Hansen som en bauta i norsk friidrett.

– Han var en person som hadde et enormt kontaktnett. Hadde det ikke vært for korona, så hadde det vært tusen tilreisende her fra hele verden. Han hadde venner, kjente og kolleger fra hele verden som han var flink å se og følge opp, sier Steinar Hoen, som overtok jobben etter nettopp Hansen.