«Friends»-stjernen sin selfie har én klar oppfordring

Over hele kloden har bruken av munnbind og ansiktsmaske under Covid-19-pandemien vært oppe til debatt.

Skuespiller Jennifer Aniston, kjent fra blant annet TV-serien «Friends», brukte nylig Instagram-kontoen sin til å uttrykke at dette virkelig ikke burde være en debatt.

– Jeg forstår at masker er upraktiske og ukomfortable. Men føler du ikke at det er verre at virksomheter stenger, jobber går tapt, helsepersonell blir utmattet. Så mange liv har blitt tatt av dette viruset fordi vi ikke gjør nok, skriver hun under et bilde av seg selv iført ansiktsmaske.

Det var People som først omtalte saken.

Skuespilleren utrykker sin tro på at dette handler om «grunnleggende godhet» og påpeker at det fortsatt er mange som nekter å ta de grunnleggende grepene for å holde hverandre trygge.

– Hvis du bryr deg om menneskeliv, vær så snill... bare #wearadamnmask og oppfordre de rundt deg til å gjøre det samme, konkluderer hun.

Får støtte fra store stjerner

I kommentarfeltet har hun fått massiv støtte fra internasjonale kjendiser som Julia Robert, Reese Witherspoon, Orlando Bloom og Pink.

«Perfekt formulert, og kunne du vært noe vakrere? Wow», har skuespillerkollega Drew Barrymore kommentert under bildet.

Onsdag har mer enn 2.653.000 mennesker i USA blitt smittet med Covid-19, og minst 127.000 er døde av koronarelatert sykdom, ifølge New York Times sin database.

I en tidligere Instagram-post i mai uttrykte Friends-stjernen hvor mye hun skulle ønske at pandemien skulle være over, og la ut et tilbakeblikk av seg selv der hun gir fingeren, sammen med bildeteksten: «Kjære Covid... ⁣Du kan vennligst F@! K off nå, takk, HA DET»