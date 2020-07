– Ikke utenkelig med Tour de France i 2021

I det norske profflaget Uno-X er det et lite håp om at de står på startstreken når Tour de France starter i Danmark om nøyaktig ett år.

Utenkelig? Nei, det tør jeg ikke å si, er beskjeden fra sportsdirektør Stig Kristiansen til TV 2.

Norske ryttere har opp gjennom årene markert seg i Tour de France. Men aldri har et norsk lag stått på startstreken. Det kan skje 2. juli 2021. Da skal - etter planen - treukersrittet starte med tre etapper i Danmark.

– Det er noe vi fleiper med, men det er ikke noe vi planlegger eller tenker på.

– Fleip, men med et visst alvor?

-Det er nok mest fleip, men jeg hadde ikke blitt sjokkert. Det er jeg for gammel til, svarer Kristiansen.

Dette er de to mulighetene

Hvis det skal bli en realitet, er det to muligheter for Uno-X Pro Cycling Team - som denne sesongen debuterer på nivå to i sykkelsirkuset:

1) ASO - arrangøren av Tour de France - gir wild card til et skandinavisk lag i anledning Grand Depart i Danmark.

2) Uno-X får med seg en co-sponsor, justerer opp satsingen og får innvilget World Tour-status til neste år.

Det er imidlertid ingenting som - per nå - tilsier at punkt 2 skal være mulig å få til i løpet av det neste halve året. Da må i så fall en sponsor bla opp i størrelsesorden 200 millioner kroner fordelt på de fire neste sesongene. Dermed er det trolig en invitasjon fra ASO som er det mest realistiske alternativet.

– ASO har nok merket seg et norsk-dansk-lag som Uno-X med tanke på Tour de France-starten i København, sier TV 2s sykkelekspert, Mats Kaggestad.

– Om vi sammenligner dette laget med en del av de andre lagene som har fått wild card opp gjennom årene, så står ikke Uno-X noe tilbake for dem.

– Men er det realistisk at vi får se dem i Tour de France?

– Det er nok en tanke som har virket fjern for de som har fulgt med på dette prosjektet og hvor opptatte de har vært av gradvis utvikling. Men de er samtidig såpass dristige at jeg tror de gjør det hvis sjansen dukker opp, svarer Kaggestad.

Hvem overlever?

Med den usikkerheten som er ute i sykkelverden etter at korona-pandemien har rasert halve sesongen, er spørsmålet om alle lagene overlever. Der har Uno-X Pro Cycling Team en fordel med stabile eiere som ser dette som et langsiktig prosjekt.

– Dette er nok noe som surrer i bakhodet på Jens Haugland (leder, Uno-X Norge) og co fordi det vil gi så stor merverdi i promoteringen. Dette er forretningsfolk som er ute etter synliggjøring. Og Tour de France-deltakelse ville vært som natt og dag i forhold til det de opplever i dag. Uno-X er en del av Reitangruppen. De har både nettverket til å skaffe en tilleggssponsor, men har også ressursene i eget selskap, sier Mats Kaggestad, TV 2s sykkelekspert.

Dette er også grunnen til at Stig Kristiansen våger å tenke i de baner.

– Det er fordi Uno-X er en fremoverlent bedrift, som er uredd for å ta nye steg, sier sportsdirektøren.

Uenig med kollegaen

Det er imidlertid en aldri så liten uenighet blant den sportslige ledelsen av laget. Kurt Asle Arvesen, som i sin tid også var skeptisk til at Uno-X skulle ta steget opp på proffnivå, er kategorisk på at 2021 kommer for tidlig.

– Som organisasjon er vi klare for å kjøre en Grand Tour. Vi har støtteapparatet til det, og en god del av rytterne er klar for det, men vi vil heller prøve noe annet på veien dit, sier han.

Kristiansen er inneforstått med med at planen for 2021 er å ikke kjøre Tour de France, men klarer likevel ikke å fri seg fra tanken. Han tror de kunne hatt noe der å gjøre.

– Når vi setter sammen det beste laget vi kan, og går for enkeltetapper, så har vi noen rimelig interessante typer. Vi har et par temmelig gode spurtere, blant annet. Så om vi hadde gått for etapper i Tour de France, så tror jeg vi hadde vært konkurransedyktige.