Weinsteins ofre mottar nærmere 180 millioner kroner i erstatning

Harvey Weinsteins ofre har blitt tildelt et oppgjør på nærmere 18,8 millioner dollar, noe som tilsvarer omtrent 180 millioner norske kroner.

Beløpet vil bli brukt til å opprette et offerfond for kvinner som har blitt misbrukt av Weinstein, både personlig og hos firmaet The Weinstein Company. Der kan de i fortrolighet kreve et erstatningskrav.

24. februar ble Weinstein dømt 23 års fengsel for voldtekt og seksuelle overgrep mot kvinnene. Nesten 90 kvinner anklaget Weinstein for seksuelle overgrep, men det var kun to av tilfellene som ble vurdert i straffeutmålingen.



Ifølge The Independent uttalte New Yorks statsadvokat Letitia James at Weinstein og The Weinstein Company sviktet sine kvinnelige ansatte.

– Etter all trakassering, trusler og diskriminering, mottar kvinnene endelig litt rettferdighet.

Oppgjøret må først godkjennes av Konkursretten, før kvinnene kan få søke om erstatning. Ifølge AP kan de kreve alt fra 70.000 kroner til syv millioner av totalbeløpet.

Som en del av oppgjøret vil de også løslates fra alle konfidensialitetsavtaler som er signert i forbindelse til Weinstein.

Dommen mot Weinstein anses som en seier for #metoo-bevegelsen ettersom anklagene mot Weinstein ble startskuddet på kampanjen hvor kvinner og menn fra alle land har stått fram med historier om seksuelle krenkelser.