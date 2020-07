– Politiet er i nød fra nå av, det kan jeg love dere

– Retten har hørt i nødsamtalen at han truer politimannen og livet hans er i fare. Dette er trusler som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt og langt over streken for hva en polititjenestemann aksepterer, sier førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim.

Nødsamtalen ble ringt inn til politiets operasjonssentral 19. januar i år og avspilt i Romsdal tingrett i dag. Her gir mannen tydelig uttrykk for at han ønsker å ta livet av politibetjenten.

– Han er livet i fare for, han skal takast grundig og settes et klart eksempel på, sier innringeren.

– Plageånd

Mannen i 40-årene er tiltalt for dette forholdet. Vedkommende er også tiltalt for en rekke plagsomme og skremmende forhold samt drapstrusler mot politimesteren i Møre og Romsdal og en politiadvokat.

I snart 20 år har han plaget livet av naboene i en grend i Rauma kommune og det er registrert hele 175 hendelser på mannen i politiets operasjonslogg.

– Det har vært helt uholdbart å bo her de siste 20 årene. Etter at vedkommende ble pågrepet i februar, føler vi for første gang at vi lever et normalt liv og kan være hjemme uten å føle frykt, fortalte nabo Johannes til TV 2 onsdag.

De rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at tiltalte var psykotisk da han fremførte truslene som er omhandlet i tiltalebeslutningen, og det ikke er noen tvil om at han fortsatt er psykotisk.

SAKKYNDIGE: Andreas Georg Kjerstad og Jan Erik Grinde mener tiltalte er psykotisk. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Tiltalte har ikke ønsket å samarbeide med oss og han har ikke latt oss få tilgang på helseopplysninger. Men vi er ikke i tvil om at han lider av omfattende tvangsforstyrrelser, opplyste de sakkyndige, overlege Andreas Georg Kjerstad og psykologspesialist Jan Erik Grinde i tingretten.

Samfunnsvern

Aktor, førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, ville ha de sakkyndige sin vurdering om faren for ny plagsom opptreden overfor naboene hvis retten kommer frem til at han er tilregnelig.

– Uten tvangsbehandling er det ikke noe som tilsier at dette ikke fortsetter som før, svarte de sakkyndige.

Påtalemyndigheten la ned påstand om dom på tvungen psykisk helsevern. I prosedyren var aktor klokkeklar.

AKTOR: Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Tiltalte har gjort seg skyldig i hensynsløs adferd over lang tid. Måten den utføres på gjør at den blir plagsom og vi har hørt om naboer som må flytte, barn som ikke tør gå hjem fra skolen, og vi har sett tiltaltes opptreden her i retten. Dette vil fortsette som før hvis tiltalte forblir ubehandlet og umedisinert. Tvungen psykisk helsevern er eneste løsning i denne saken for å ivareta samfunnsvernet, fremholdt aktor i sin prosedyre.

FORSVARER: Advokat Øystein Velum. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Mannens forsvarer, advokat Øystein Velum, la ned påstand om at hans klient måtte frifinnes.

– Tiltalte hevder de sakkyndige tar feil i sin konklusjon, samt at naboene og de andre som hevder seg truet forklarer seg feil. Min klient ønsker ikke noen vondt og er villig til å ta i mot medisinering, prosederte Velum.

Dom i saken faller i slutten av neste uke.