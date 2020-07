Volvo tilbakekaller over to millioner biler

Onsdag skriver Sveriges Radio at bilprodusenten Volvo Cars har besluttet å tilbakekalle nær 2,2 millioner biler, over 400.000 av dem i Sverige. Ifølge radio-kanalen er dette den største tilbakekallelsen som er gjort av produsenten noensinne.

– Dette her gjelder en tilbakekallelse som omfatter biler fra en tidligere generasjon Volvo-modeller. Vi har ikke fått meldinger om ulykker eller personskader. Dette er en forebyggende avgjørelse for å unngå fremtidige problem, sier pressetalsperson Stefan Elfström til Sveriges Radio.

Ifølge Elfström er problemet en stålkabel, og de berørte bilene er blitt produsert i årene 2006-2019, og skal omhandle den tidligere generasjonen Volvo-modeller, skriver radiokanalen. Dette gjelder tidligere modeller av Volvo S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 og S80L produsert mellom 2006-2019.

Til E24 opplyser Erik Trosby, pressekontakt i Volvo Cars Norway, at det tilbakekalles 84.094 biler i Norge.

Berørte bileiere vil motta et brev i posten.

– Vi sender ut en brev til alle berørte kunder og informerer om feilen som kan forekomme i bilen. Vi forteller også hva man selv kan gjøre for å undersøke bilen, slik at man kan kontakte verksted for å få bilen fikset, sier han.