Løslatt etter mulig drapsforsøk – så truet han mann med øks

Mannen er ikke ukjent for politiet:

I mai 2013, natt til en søndag, slo han en russ i hodet med et armeringsjern. Den unge mannen måtte følgelig sy igjen et langt kutt i hodet.

En kveld i juli 2015 banket han og en kamerat opp en tredjeperson, blant annet med en batong og en jerntråd de kveilet rundt halsen på fornærmede.

I januar 2018 droppet han å møte opp til soning av en fengselsstraff. Da han senere satt fengslet, brukte han en tekopp av porselen til å slå en medinnsatt flere ganger i ansiktet.

Ifølge påtalemyndigheten var han med på å banke opp en annen mann med jernstang en lørdagskveld i august i fjor. Denne saken er ennå ikke behandlet av retten, og mannen nekter straffskyld.

Mannen er også dømt for en rekke narkotikalovbrudd og for flere ganger å ha oppbevart kniver og skytevåpen.

Så, søndag 28. juni i år, rant det over for mannen igjen. Fra et fortau på Grønland i Oslo så han en bekjent inne på en bar.

Blødde fra halsen

De to hadde bodd sammen, og mannen har forklart at han flere ganger tidligere hadde bedt om å få tilbake noen nøkler og diverse andre gjenstander, uten hell.

Den siktede mannen gikk rett inn på baren og holdt rundt halsen hans bakfra. I hånden hadde han en kniv.

Fornærmede har forklart at han ble skåret eller stukket i halsen. Siktede hevder imidlertid han bare skulle true ham, og at det var fornærmedes bevegelser som gjorde at knivbladet traff halsen.

Deretter stakk han kniven to ganger i rumpa på sin tidligere kamerat, som ble liggende på gulvet og blø. Siktede forsvant deretter fra stedet.

«Ved stikk som fornærmede er blitt utsatt for er det bare tilfeldigheter om det ender med dødsfall, i alle fall når det benyttes en kniv som her i saken», skriver Oslo tingrett om hendelsen.

Pågrepet i nærheten

Nødetatene kom raskt til stedet, og ved hjelp av vitner klarte politiet å lokalisere og pågripe siktede.

Han har erkjent straffskyld for kroppskrenkelse, men ikke for drapsforsøket han er siktet for, opplyser hans forsvarer Trond Erik Aansløkken til TV 2. Han ble to dager senere fremstilt for varetekt, fordi politiet fryktet han skulle forspille bevis.

Oslo tingrett varetektsfengslet siktede i to uker, men han anket kjennelsen. Så, før lagmannsretten rakk å behandle anken, valgte politiadvokaten å beordre mannen i 20-årene løslatt.

Årsaken var at alle nødvendige etterforskningsskritt var gjennomført, forklarer fungerende påtaleleder Liv Aasberg Corneliussen ved enhet sentrum i Oslo-politiet.

Den ansvarlige politiadvokaten på saken mente på dette tidspunktet at det ikke var grunnlag for å fengsle mannen på grunn av gjentakelsesfare.

Gikk tre dager

Tre dager etter at han ble løslatt, truet han ifølge politiet en mann med øks. Den fornærmede mannen mener siktede sa at han «skulle få en lærepenge».

#Oslo På Dælenenga ble melder truet av en person med øks. Flere patruljer i søk i området, og nå er mistenkte pågrepet på en adresse i nærheten. Han gjemte seg på en ballkong. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 3, 2020

Selv nekter mannen straffskyld.

– Det var fornærmede som først tildelte min klient et knyttneveslag i ansiktet, og siktede grep tak i en øks for å få fornærmede til å gå fra stedet, sier advokat Aansløkken.

Retten mener imidlertid ikke dette har betydning, ettersom fornærmede var på vei vekk fra stedet da siktede tok frem øksen.

På spørsmål om ikke politiet burde holdt mannen varetektsfengslet allerede etter det angivelige drapsforsøket på Grønland, gjentar politiet at de på det tidspunktet ikke mente det var grunnlag for å holde ham i varetekt.

Med den seneste utviklingen ser de mer alvorlig saken.

«Oslo politidistrikt ser alvorlig på at man begår alvorlig kriminalitet av lignende karakter kort tid etter løslatelsen. Dette er en prioritert sak hos enhet sentrum og vi ønsker å holde siktede varetektsfengslet til vi får behandlet sakene mot han», skriver påtaleleder Corneliussen.

Siktede er for øvrig innkalt til soning av en dom, slik at han uansett blir sittende i fengsel.