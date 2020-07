Børven: – Har lyst til å bli toppscorer

Tirsdag kveld landet Torgeir Børven på Trondheim Lufthavn, Værnes, og allerede i ankomsthallen hadde han fått på seg en jakke med Rosenborgs logo.



Børven var toppscorer i Eliteserien forrige sesong, med 21 mål på 30 kamper. Han er så langt toppscorer også i år, med seks mål for Odd på fire kamper. Rosenborg har notert seg fire mål totalt. Børven er i Trondheim for å endre det.

– Jeg har lyst til å bli toppscorer igjen, selvfølgelig, sier han om sine personlige ambisjoner som Rosenborg-spiller.

– Hvorfor er Rosenborg riktig valg for deg nå?

– Det er Norges største klubb og de skal vinne seriegull igjen. Det er noe jeg har lyst til å være med på. Jeg kunne reist ut av landet, men jeg har jo ikke vunnet noe som helst, og det frister mest denne gangen, sier Børven.

Han innrømmer at det er vemodig å forlate Odd, klubben hvor han virkelig fikk sitt gjennombrudd i norsk toppfotball.

– Det er en klubb som betyr veldig mye for meg og som kommer til å gjøre det resten av livet. Så det er litt vemodig, men jeg følte at det var et riktig steg for meg nå, sier han.

– Litt stresset

28-åringen fra Øystese så ut til å være i godt humør tirsdag kveld, til tross for at det en stund spøkte for en umiddelbar overgang til Rosenborg.

– Jeg begynte å bli litt stresset i dag tidlig da jeg våknet og så at det ikke var noen meldinger fra verken Tore Andersen (sportssjef i Odd), Kent (Karlsen, Børvens agent) eller Dorsin (Micke, sportssjef i Rosenborg), sier Børven i sitt første intervju som Rosenborg-spiller.

– Da jeg hørte hva som var lagt på bordet og hva som ble krevd, tenkte jeg at det kanskje kunne bli vanskelig. Men jeg tror alle skjønte at det var best å få ting i orden. Så da ordnet det seg heldigvis, sier Børven.

Det var lenge usikkert om klubben ville komme til enighet før fristen. Det at de greide det, gjør at Børven kan være spilleklar allerede i kveld mot Vålerenga.

Tror Rosenborg kan ta igjen Molde

Børven legger ikke skjul på at han er i Trondheim for å vinne. Han virker ikke bekymret for den luken som allerede har oppstått mellom Rosenborg og lagene på topp. Det er nå åtte poeng opp til Molde og Bodø Glimt, som begge har tolv poeng. På spørsmål om det er mulig for Rosenborg å tette luken, kommer svaret fort og kontant.

– Selvfølgelig.

Dersom Børven får spille mot Vålerenga i kveld, kan det bli enda en tung dag på jobb for tidligere Odd-trener, nåværende Vålerenga-trener, Dag-Eilev Fagermo. Forrige uke møtte Vålerenga nettopp Odd, hvor Børven scoret hat trick i kampen som endte 4-1 i Odds favør.

Fagermo har uttalt til TV 2 at han ikke tror på en ny Børven-hat trick denne gangen, noe Børven gjerne motbeviser.

– Han sa vel at jeg ikke kom til å score på Skagerak og, så vi får se, svarer Børven på utfordringen fra Fagermo.

Børven understreker at trenerteamet tar ut laget og ønsker ikke å spekulere i om han får sin debut i Rosenborg-drakten mot Vålerenga. Han er imidlertid forberedt, dersom han får muligheten.

– Jeg har hatt en dag lengre hvile enn resten, så jeg føler meg absolutt klar. Kroppen tåler 90 minutter, avslutter Børven.