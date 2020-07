Den britiske avisen The Guardian skriver at USA mer eller mindre har kjøpt all produksjon av koronamedisinen remdesivir for juli.

I tillegg har de kjøpt opp 90 prosent av produksjonen for august og september, ifølge avisen.

Dermed må en rekke land vente minst tre måneder før de får tilgang på medisinen. EU får heller ikke tilgang på medisin.

Remdesivir er per nå en av to medisiner med dokumentert effekt mot covid-19.

– Uheldig at slikt skjer

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til TV 2 at han kun er kjent med medienes omtale av saken, og tok derfor onsdag morgen forbehold i sine uttalelser.

– Vi vet ikke hva dette vil bety for Norge og Europa, og får se hvordan dette utvikler seg.Det er uheldig at slikt skjer. Mange land har behov for denne medisinen, sier Madsen til TV 2.

25. juni sendte Statens legemiddelverk ut en pressemelding om at remdesivir er det første legemiddelet som er anbefalt godkjent i Europa for behandling av covid-19. Remdesivir fikk en betinget godkjenning for bruk hos voksne og ungdommer fra 12 år med lungebetennelse som trenger oksygenbehandling.

Selskapet Gilead Sciences kunngjorde mandag at prisen per dose av det antivirale legemiddelet remdesivir settes til 390 dollar.

Et behandlingsforløp vil dermed koste i overkant av 22.700 kroner.

Rammer ikke lavinntektsland

Madsen sier at USAs oppkjøp av remdesivir går rett inn i diskusjonen om hvordan medisin skal fordeles globalt, og registrerer at dette skjer i kjølvannet av at USAs president Donald Trump brøt alle bånd til Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Dette er ikke et heldig trekk, men vil ikke ramme lisensproduksjonen som allerede er i gang i India og andre land, forklarer han og fortsetter:

– Gilead, som eier legemiddelet, har inngått lisensavtaler med produsenter som kan levere medisinen til 127 lavinntektsland. Prisen som de betaler for en kur, vil ligge på 3-6000 kroner, og er vesentlig lavere enn det høyinntektsland må betale, sier Steinar Madsen til TV 2.

Over 46.000 nye tilfeller i USA

USA registrerte tirsdag 46.042 nye tilfeller av koronasmitte. Det er femte gang på seks døgn at landet har mer enn 40.000 nye smittede, ifølge Reuters.

Til sammen har 2.727.853 millioner amerikanere blitt smittet av koronaviruset, viser oversikten til Worldometers.

Så mange som 130.122 har dødd følge av viruset, og det siste døgnet ble det meldt 764 nye dødsfall.

I juni fordoblet antallet smittede personer seg i fjorten delstater, blant dem landets tre mest folkerike – California, Texas og Florida. Det viser en analyse fra nyhetsbyrået Reuters.

På landsbasis steg smittetallet med minst 46 prosent, mens dødstallet økte med 21 prosent. (TV 2/NTB)