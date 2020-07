Utestenger pakistansk flyselskap i seks måneder

Suspensjonen kommer etter at 262 pakistanske flygere har fått ordre om å holde seg på bakken etter at pakistanske myndigheter har betegnet flysertifikatene deres som «tvilsomme».

– Easa har midlertidig suspendert PIAs autorisasjon til å operere i EUs medlemsland i en periode på seks måneder gjeldende fra 1. juli, skriver luftfartsbyrået i en pressemelding tirsdag.

Luftfartstilsynet opplyser til NTB onsdag at suspensjonen også gjelder i Norge.

Forrige uke ble det kjent at opp til en tredjedel av de sivile pilotene i Pakistan ikke hadde papirene i orden.

– Ikke erfaring med å fly

Ifølge Pakistans luftfartsminister Ghulam Sarwar Khan skal de ha betalt noen andre for å ta den for dem.

– De har ikke erfaring med å fly, uttalte han til landets nasjonalforsamling.

Landet har totalt 860 aktive innenrikspiloter, ifølge CNN, og majoriteten av dem stammer fra Pakistan International Airlines, ifølge nyhetskanalen.

– Vi erkjenner at falske sertifikater ikke bare er et problem for oss, men spredd over hele den pakistanske flybransjen, uttalte Pakistan International Airlines-talsperson Abdullah Khan forrige uke.

Fly styrtet

22. mai i år styrtet Pakistan International Airlines' rutefly Airbus A320 i et boligområde like før landing på Jinnah internasjonale lufthavn i Karachi.

Flyet skar seg gjennom hustak mens flammene stod til himmels, før det traff en murvegg og utløste en flere timer lang redningsaksjon. Kun to av de 99 personene om bord overlevde.

En foreløpig rapport fra landets havarikommisjon peker på en koronakrangel som årsaken til styrten.

– De diskuterte koronaviruset gjennom flyturen. De fulgte ikke med. De snakket om viruset og hvordan det påvirket familiene deres, har talsperson Khan i Pakistan International Airlines uttalt tidligere.

Pilotene fikk tre advarsler før styrten, og forsøkte også å lande uten å bruke landingshjulene. Ifølge den foreløpige rapporten traff motoren rullebanen, noe som skapte store skader. Pilotene fikk da flyet i luften igjen, men på grunn av den ødelagte motoren styrtet flyet kort tide etterpå.