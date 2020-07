Fotballryktene: Stjernespiller kan bli for dyr for Manchester United

Arsenal vil kvitte seg med Guendouzi, og Leroy Sané er klar for Bayern München. Her er onsdagens fotballrykter!

Jadon Sancho er sterkt linket til Manchester United, men klubben skal ikke være villig til å betale de 100 millioner pundene som Borussia Dortmund krever for 20-åringen. Ifølge Sky Sports vil Ole Gunnar Solskjær kun betale 50 millioner pund for Sancho, som har to år igjen av kontrakten sin i Tyskland.

Arsenal forventes å kvitte seg med midtbanespiller Matteo Guendouzi for å forsterke troppen i sommer, ifølge Daily Mail. 21-åringen kan brukes som en del av en byttehandel, for å hente inn en ny spiller som passer bedre i laget til Mikel Arteta.

Ifølge flere tyske medier, deriblant Bild, skal Manchester Citys Leroy Sané nå være klar for Bayern München. Prisen skal ligge på 54.8 millioner pund.

Danske Pierre-Emile Højbjerg er ønsket av Tottenham. Det skriver britiske The Telegraph. Tottenham kjenner seg trygg på at de kommer til å få i land en avtale med 24-åringen og han nåværende klubb Southampton, men de må kvitte seg med noen spillere for å sikre seg midtbanespilleren.

Manchester City ønsker å signere Bournemouth-spiller Nathan Aké. Forsvarsspilleren skal ifølge nettstedet The Athletic også være ønsket av sin tidligere klubb Chelsea, som ønsker å hente 25-åringen tilbake til London.

Andrea Pirlo skal være på vei tilbake til fotballen, det skriver Sky Italia. Pirlo skal ta over Juventus U23-lag, som spiller i Serie C. Dette kan bli starten på en lysende trenerkarrière for 41-åringen, som selv har spilt i Juventus og MLS-laget New York City FC.