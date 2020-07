Apollo starter turer til Hellas igjen

– Endelig! Dette har vi ventet lenge på, uttaler Erik Haug, administrerende direktør i Apollo i en pressemelding sendt onsdag morgen.

I pressemeldingen opplyser Apollo at de etter 21 uker med reisestopp starter opp turene til Hellas igjen, og første flyvning går fredag 17. juli fra Oslo til Kreta.

Åpner mer fra august

I tillegg åpner selskapet for reiser til Rhodos, som sammen med Kreta er deres mest populære reisemål, skriver selskapet. Rhodos-reisene starter 26. juli.

– Avganger til flere andre reisemål vil starte fra 21. august, blant annet til Kroatia og Kypros, så fremt det ikke foreligger reiseråd. Det er i tilleggplanlagt avganger fra august og september til utvalgte reisemål ved Middelhavetfra flere byer i Norge – blant annet fra Tromsø, Evenes, Bodø, Trondheim,Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Torp, skriver selskapet.

Må bruke maske

Apollo viser også til en reiseundersøkelse de nylig har gjennomført, der 50 prosent oppga at de vil reise så fort det blir mulig. 1400 besvarte undersøkelsen.

– Nordmenn elsker Hellas, og for mange av våre kunder er en ferie på de greske øyer som å reise på hytta. Siden april har vi mottatt daglige henvendelser frakunder som lurer på når vi kan reise tilbake, og nå kan vi endelig gi etkonkret svar. Ingenting er bedre enn det, uttaler Haug.

I pressemeldingen skriver Apollo at det ikke er til å komme unna at det blir litt annerledes å feriere utenlands i år, blant annet fordi man i henhold til European Union Aviation Safety Agencys regelverk må bruke maske.

– I tillegg har Hellas iverksatt egne smittevernstiltak og helseprotokoller, og Apollo har innført flere tiltak for å sikre gjestenes trygghet på hotellene sine, skriver selskapet.

Prøver å redde turistsesongen

Utenlandske turister kan igjen fly direkte til greske øyer, og Hellas håper fortsatt det er mulig å redde deler av turistsesongen. Landet er svært avhengig av inntektene fra turistbransjen, og nå gjør myndighetene det de kan for å få turister fra andre europeiske land til å legge sommerferien til de greske øyene.

– Det kommer til å bli en vanskelig turistsesong. Vi vil gjøre vårt beste, sa statsminister Kyriakos Mitsotakis under et regjeringsmøte tidligere i uka.

Onsdag er det ventet over 100 fly til 14 regionale flyplasser som blant annet ligger på Korfu, Santorini, Mykonos, Rhodos og Kreta, opplyser selskapet Fraport, som drifter flyplassene.

Alle greske flyplasser er nå gjenåpnet for internasjonale flyginger, samtidig som ferjetrafikken fra Italia er i gang.

Under 200 dødsfall i Hellas

Reisende må ved ankomst fylle ut et spørreskjema, der de blant annet må oppgi hvilke land de har vært i de siste to ukene. Deretter får de en skannbar strekkode. De som blir testet for koronaviruset, blir bedt om å holde seg i isolasjon på en gitt adresse fram til resultatet er klart.

Tirsdag signerte den greske regjeringen en avtale med det tyske reiseselskapet TUI, som regner med å kunne bringe om lag halvparten så mange turister til Hellas sammenlignet med året før.

Inntektene fra turisme utgjør en firedel av det greske bruttonasjonalproduktet.

Hellas har så langt registrert under 200 dødsfall knyttet til koronaviruset.