Mann fengselsdømt for gjentatte overgrep – retten mener han belønnet offer

En mann i 60-årene er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til to år og fire måneders fengsel for overgrep. Retten mener han hadde et «belønningssystem» for offeret.

De tre overgrepene fant sted over flere år fra tidlig på 2000-tallet, og startet da jenta var elleve år, skriver Adresseavisen.

Under sin forklaring fortalte fornærmede at tiltalte hadde gitt henne 500 kroner dagen etter det første overgrepet. Senere skal hun ha fått en hundevalp, en mobiltelefon med kamera og en PC av mannen, ifølge dommen.

– Gavene tiltalte ga til fornærmede mener retten skal betraktes som belønningssystemer. Fellestrekket her er at gavene ble gitt etter de enkelte overgrepene. Dette er særdeles graverende, heter det i dommen.

Mannen bestrider at gavene var en form for belønning og for å ha gitt jenta kontanter.

Tiltalte skal ha kommet i kontakt med jenta gjennom hennes far. Retten mener det er skjerpende at tiltalte misbrukte tillitsforholdet han hadde opparbeidet seg til jenta gjennom vennskapet med faren.

I straffeutmålingen har det også blitt veid skjerpende at mannen flere ganger tidligere er dømt for sedelighetskriminalitet. Formildende er det at det har tatt lang tid før saken er blitt behandlet.

(©NTB)