Flagglov underskrevet i Mississippi

Guvernør Tate Reeves i Mississippi skrev tirsdag under loven som gjør at delstaten, som den siste i USA, fjerner det omstridte sørstatssymbolet fra flagget.

Med et pennestrøk gjorde den republikanske guvernøren delstatens flagg ugyldig. Mississippi er den siste delstaten til å fjerne sørstatssymbolet fra sitt flagg, som nå mistet sin offisielle status.

Det 126 år gamle flagget har skapt splittelse i flere generasjoner, og sørstatssymbolet som prydet det, er i stor grad regnet som rasistisk.

– Dette er ikke et politisk øyeblikk for meg, men en anledning til å bringe våre familier sammen, til å forsone og til å gå videre, sier Reeves.

Mississippi har opplevd et økende press for å endre flagget i kjølvannet av de landsdekkende protestene mot rasediskriminering i USA. Kongressen i Mississippi vedtok søndag å fjerne det omstridte symbolet fra delstatens flagg.

Det røde flagget med et blått kryss prydet med 13 stjerner ble brukt av sørstatene i den amerikanske borgerkrigen for 155 år siden. De kjempet for retten til å fortsette slaveriet i delstatene.

– Vi er et folk med en sterk tro. Nå mer enn noen gang må vi lene oss på troen, legge splittelse bak oss og samles for en viktig sak, sa Reeves.

En kommisjon skal nå foreslå et nytt flagg som skal inneholde ordene «In God We Trust», og velgerne skal ta stilling til forslaget i valget i 3. november.

