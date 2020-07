Kvinne døde etter knivstikking

Kvinnen i 60-årene som ble kritisk skadd i en knivstikking i Halden natt til onsdag er erklært død, opplyser politiet. TV 2 erfarer at vitner ble vitner til deler av drapshandlingen.

Øst Politidistrikt fikk klokka 5.18 onsdag morgen inn melding om at en kvinne var stukket med kniv i Halden. Politiet rykket ut med store ressurser, og pågrep en person i umiddelbar nærhet.

Kvinnen ble fraktet til sykehuset med kritiske skader.

Klokken 06.47 skriver politiet på Twitter at kvinnen, som er i 60-årene, er erklært død. Gjerningsmannen, som er i 30-årene, er en kjenning av politiet. Det er en relasjon mellom de to.

Mannen ble pågrepet utendørs. Hendelsen fant sted i området Karrestad i Halden.

KRIMTEKNIKERE: Ifølge Halden Arbeiderblad ankom krimteknikere åstedet i 08.30-tiden. Foto: Nyhetstips.no

TV 2 er kjent med at det ble har hørt bråk og skriking, og at det skal være vitner til deler av drapshandlingen.

Til VG opplyser oppdragsleder Eirik Sannes at politiet ble varslet om hendelsen av flere personer som var på stedet og ringte nødtelefonen. Han vil på nåværende tidspunkt ikke uttale seg om hendelsen har skjedd på et offentlig eller privat sted.

Ifølge Halden Arbeiderblad ankom krimteknikere stedet i 08.30-tiden, og et større område er blitt sperret av. Ifølge TV 2s fotograf på stedet ser det ut som at åstedet skal være et større område.

Politiet forteller at de har gjort en rekke undersøkelser på åstedet, og opplyser at de ikke ønsker å si noe ytterligere rundt etterforskningen eller hendelsesforløpet per nå.

Politiet har varslet at de vil avholde en pressekonferanse.