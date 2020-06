– USA kjøper opp all koronamedisin for de neste tre månedene

Ingen andre land vil få mulighet til å kjøpe koronamedisinen Remdesivir på minst tre måneder, ifølge storavisen The Guardian.

USA har mer eller mindre kjøpt all produksjon av koronamedisinen Remdesivir for juli, skriver The Guardian.

I tillegg har de kjøpt opp 90 prosent av produksjonen for august og september, ifølge avisen.

Dermed må resten av verden, blant annet Brasil som per 30. juni er oppe i mer enn 1,4 millioner smittede, vente minst tre måneder før de får tilgang på medsinen. EU får heller ikke tilgang på medisin.

Remdesivir er per nå en av to medisiner med dokumentert effekt mot Covid-19.

Selskapet Gilead Sciences kunngjorde mandag prisen på legemiddelet remdesivir til at prisen per dose settes til 390 dollar.

Et behandlingsforløp vil dermed koste i overkant av 22.700 kroner.