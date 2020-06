Straffebonanza da Barcelona snublet igjen

Barcelona – Atletico Madrid 2–2

Se alle målene øverst!

Barcelona er avhengig av å vinne hver eneste kamp for å opprettholde drømmen om å ende øverst på tabellen. Etter uavgjort mot både Sevilla og Celta Vigo er det Real Madrid som har fordelen i tittelracet.

Atletico Madrid på sin side kjemper om plass i Champions League neste sesong. Sevilla ligger et poeng bak, mens Getafe har blandet seg inn kampen, og ligger bare seks poeng bak.

Tre straffespark og et selvmål var det man fikk servert fra Barcelona.

– Vi ledet serien før koronapausen. Vi har slitt etterpå, vi har ikke vært god nok i alle kampene. Vi mistet poeng nå, vi mistet poeng forrige helg, dermed er vi lengre unna å vinne ligatittelen, sier Sergio Busquets etter kampen.

Atletico Madrids kraftspiss Diego Costa fikk en verst mulig start på kampen da han var uheldig og satte ballen i eget mål etter tolv minutter.

Heldigvis for Costa valgte Yannick Ferreira-Carrasco å komme tilbake til hovedstadsklubben på lån fra kinesiske Dalian i januar. Belgieren var et uro-moment for Barca-forsvaret gjennom hele kampen, og etter 19 minutter straffet han dem.

Diego Costa i fokus igjen

Arturo Vidal lot foten henge da Ferreira-Carrasco driblet seg forbi, og dermed gikk Atletico-spilleren i bakken. Diego Costa som hittil i kampen ikke hadde vært heldig var mannen som skulle skyte fra straffemerket.

I FOKUS: Diego Costa har en tendens til å havne i hovedrollen, både på godt og vondt. Foto: Albert Gea

31-åringen bommet, men VAR brøt inn og bestemte at straffesparket skulle tas igjen, ettersom Marc-André ter Stegen hadde beveget seg ut fra målstreken før skuddet var tatt. Da valgte Atletico å bytte straffetaker og Saúl Ñíguez satte ballen i mål.

Iskald Messi i straffekaos

Lagene gikk til pause på stillingen 1-1, men det tok kun fire minutter før dommeren havnet i fokus igjen. Denne gang var det Nélson Semedo som gikk i bakken. Nok engang pekte dommer på straffemerket.

Lionel Messi gjorde som han har gjort så mange ganger før, han scoret. Men straffen var av den spesielle sorten. På en av verdens beste keepere, Jan Oblak, valgte Messi å chippe ballen midt i målet. Iskaldt av magikeren som scoret sitt 700 mål i karrièren.

Men de som trodde at kveldens dommer var ferdig med å dele ut straffespark tok feil.

Nok engang var Yannick Ferreira-Carrasco på farten, denne gangen ble han tatt av Nélson Semedo. Diego Costa fikk ikke et nytt forsøk, Atletico fortsatte suksessformelen fra tidligere i kampen og Saul tok straffesparket.

– Glad? Vi ville vinne kampen. Vi spilte bra i dag, men det er synd at vi ikke fikk med alle poengene, sier Ferreira-Carrasco.



Marc-André ter Stegen fikk fingrene på ballen, men det var ikke nok til å hindre den i å gå inn. Dermed var lagene like langt da det gjenstod 30 minutter.

Ingen av lagene klarte å score det avgjørende målet. Dermed har Real Madrid et poengs forsprang på Barcelona, med én kamp mindre spilt. Atletico Madrid tok et viktig poeng i jakten på Champions League-plass.