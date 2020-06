Bruno Fernandes strålte for Manchester United: – En nytelse å se på

Brighton - Manchester United 0-3

Manchester United forlenget den ubeseirede rekken til 15 kamper med 3-0-seier over Brighton på bortebane tirsdag kveld etter to scoringer av Bruno Fernandes og ett mål av unggutten Mason Greenwood.

– Nå svinger det av United, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Manchester United ligger nå på femteplass med to poeng opp til Chelsea, som har én kamp til gode. Femteplassen kan gi Champions League-deltakelse dersom Manchester Citys utestengelse av Europa opprettholdes.

– Vi er fulle av selvtillit, men også av kvalitet. Guttene spilte eksepsjonelt. Det er alltid vanskelig å spille mot Brighton, for de er gode til å holde på pallen. Vi presset dem, og jeg synes vi startet bra og ventet på muligheten til å score. Det første til Mason var briljant, sier Ole Gunnar Solskjær.

Brighton er nummer 15 med sju poeng til nedrykksstreken.

– Forbedret United enormt

Bruno Fernandes har vært en åpenbaring for Manchester United siden overgangen verdt nærmere 800 millioner kroner fra Sporting i januar. Han leverte en ny praktfull kamp mot Brighton.

– Han har forbedret United enormt. Han inspirerer ikke bare resten av laget, men også Paul Pogba, og det er viktig for Solskjær, sier Hangeland.

Bruno Fernandes gir lagkameratene æren for at han har funnet seg så godt til rette i Manchester United.

– Jeg tror jeg kan forklare innflytelsen med at laget spiller bra. Spiller du med gode spillere, så går det av seg selv. Det er kvaliteter i laget, og det er enkelt å spille når du har disse lagkameratene, sier Fernandes til TV 2.

Fernandes hadde tidlig et skudd i stolpen, før Greenwood viste sine egenskaper foran mål da han ga Manchester United ledelse etter 17 minutters spill. Tolv minutter senere hadde Fernandes centimeterne på sin side da han satte inn 2-0. I begynnelsen av andre omgang fikk den nye United-stjernen fullføre et vakkert angrep og banke inn 3-0 på volley.

– Spilleren som har brakt smilene tilbake i Manchester, Bruno Fernandes For en signering, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter 3-0.

Etter drøyt en times spill ble Fernandes tatt av for å få verdifull hvile.

– Han er så viktig for dette Manchester United-laget. Vanligvis liker ikke spillere å gå av etter en drøy time, men dette er virkelig et signal om hvor verdifull Bruno Fernandes er blitt for Manchester United på rekordtid, kommenterte Alsaker da Fernandes gikk av banen på Amex Stadium.

– Én ting er målpoengene, men kreativiteten og spiller er minst like viktig for dette United-laget. Det er en spiller motstanderen må forholde seg til. Han skaper plass for medspillerne, og han er så klok i bevegelsene og pasningsspillet at det er en nytelse å se på, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Solskjær hylles for overgangsteft

På sine første åtte ligakamper for Manchester United har Fernandes allerede rukket å score fem mål og levere tre målgivende pasninger.

– For en innflytelse han har hatt i denne gjengen! En av de viktigste suksessfaktorene til en manager er å treffe med spillerkjøpene. Vi ser hvordan Jürgen Klopp har fått det beste ut av de han har hentet til Liverpool, og vi ser at Solskjær har hatt god teft med spillerkjøp. Fernandes har kommet inn og forløst Manchester United offensivt, sier Alsaker, og ramser opp navn som Harry Maguire og Aaron Wan-Bissaka.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre mener god spillerlogistikk er en av de viktigste ingrediensene for å oppnå langvarig suksess i en klubb.

– Bommer du for mye på kjøp og salg, er det et for vanskelig utgangspunkt for å utvikle klubb og lag over tid. Men det er en vanskelig øvelse. Det er mange tilfeller at det er tilfeldigheter også, sier Myhre, og fortsetter:

– Jeg tror du må være klokkeklar på hva slags typer du vil ha inn i laget og hvordan du ønsker at laget skal se ut, og ikke gå med på kompromisser fordi det kommer fristelser eller gå for tredje- eller fjerdevalget fordi første- eller andrevalget ikke er tilgjengelig i dette vinduet.

Fernandes var sterkt koblet til Manchester United også før sesongen, men klubben kom ikke til enighet med Sporting om en overgangssum.