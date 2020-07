Tone Ingebrigtsen fyller 50 år: – Uten mamma hadde ingen av oss vært her

Til og med pappa Gjert holdt seg for en gangs skyld borte fra Bislett stadion tirsdag kveld for å kunne være hjemme og forberede til fest og «åpent hus» på Lura i Sandnes.

– Vanligvis er vi bortreist når mamma har bursdag. Nå blir hun 50 år og vi er i Norge. Vi er nødt til å feire hun litt ekstra da, hun har sittet mye alene hjemme i Norge opp gjennom årene, sier Filip Ingebrigtsen til TV 2 etter å ha løpt 800 meter under Boysen Memorial.

Mamma har betydd mye

For de som kjenner familien godt, så er det ingen hemmelighet at Tone Ingebrigtsen har betydd mye for karriene til de tre løperessene. Mens Gjert Ingebrigtsen holdt gutta i ørene og sørget for at sønnene har blitt løpere i verdensklasse, har mamma Tone spilt en viktig rolle i kulissene.

Jakob beskriver det slik.

– Uten mamma hadde ingen av oss vært her. Hun har oppdratt meg, mens Gjert har jaktet Henrik og Filip på rulleski, sier Jakob.

Filip mener de to foreldrene har utfylt hverandre på en perfekt måte. Mens Gjert har stilt krav, har Tone balansert det med å være en trøstende faktor.

Jeg tror hvis vi bare hadde hatt pappa, så hadde vi slitt mentalt Filip Ingebrigtsen

– Jeg tror hvis vi bare hadde hatt pappa, så hadde vi..

– Ligget i grøfta?

– Ja, he, he, da tror jeg vi hadde slitt litt mentalt. Man trenger den balansen. Man trenger å bli pushet litt når det må til, og man trenger også trøst. Det har vært greit å ha mamma der når ting har vært tøft, smiler Filip Ingebrigtsen.

– Vier livet til ungene

Tilsammen er det syv barn i Ingebrigtsen-familien. Kristoffer (32), Henrik (29), Filip (27), Martin (25), Jakob (19), Ingrid (14) og William (6).

NOEN AV DEM: En god del av Ingebrigtsen-familien samlet under Idrettsgallaen. Foto: Carina Johansen

– Jeg vier livet mitt til ungene, og har satt meg selv til side, noe som ikke er vanskelig. Når du får sju barn, så har du bestemt deg for det, og jeg lever og ånder for de vi har vært så heldige å få. Sju barn er en livsstil, og da kan du ikke bare gå eller gjøre det du selv vil, har Tone Ingebrigtsen sagt til magasinet Tara.

Utenom å tilrettelegge for barna driver Tone Ingebrigtsen frisørsalonger i Sandnes og Stavanger. Inntektene fra salongene har i mange år vært helt avgjørende for at familien har hatt råd til å satse så hardt på idretten. De siste årene har hun vært enda tettere på under mesterskapene. Under VM i Doha hadde hun akkreditering som en del av støtteapparatet rundt guttene.

I et intervju med TV 2 under VM i fjor høst, fortalte femtiåringen at livet hadde forandret seg en del for familien de siste årene.

– Jeg tror ikke suksessen og populariteten har forandret oss så mye i forhold til hvordan vi er mot hverandre. Men det har skjedd at vi heller har holdt oss hjemme enn å gå ut og spise. Fordi vi vet at det blir mye oppmerksomhet og styr. Men stort sett er det jo bare positive ting folk har å si, fortalte Tone Ingebrigtsen til TV 2 i oktober i fjor.

– Kaffe og kaker

Ifølge Jakob blir det en enkel feiring på selve dagen.

– Det blir en liten feiring med kaffe og kaker. Det viktigste er at man samles, sier han.

Og det i seg selv kan jo være en utfordring for storfamilien i disse Korona-tider.

– Dere blir fort 50 stykker i familien Ingebrigtsen?

– Ja, det er jo nesten bare ungene hennes, ler Filip, og fortsetter.

– Vi må takke Erna for at hun har lettet på restriksjonene. Man må prøve å feire det man kan.