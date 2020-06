Dommer stopper publisering av Trump-bok

I slutten av juli skulle etter planen boken «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» utgis. Forfatteren av boken er USAs president niese Mary Trump, datteren til Trumps eldre bror Fred Trump Jr, som døde for over 30 år siden.

Forlaget Simen & Schuster beskriver boken som et avslørende og autoritært portrett av Donald Trump og hans «giftige» familie.

Midlertidig stoppet

Men nå har en dommer i New York satt foten ned, og nektet forlaget å publisere boken. Mary Trump og forlaget må møte i retten 10. juli, skriver CBS News.

Charles Harder, advokaten som representerer Robert Trump, sier at presidentens yngre bror er veldig tilfreds med dommerens avgjørelse.

– Vi ser frem til en kraftig prosessering av denne saken i retten, og vil søke den erstatningen som er tilgjengelig i loven for de enorme skadene forårsaket av Mary Trumps kontraktsbrudd og forlaget sin innblanding i den kontrakten, sier Harder i en uttalelse.

Bok-kontroverser

Dette er andre gang på kort tid at en bok om Donald Trump skaper kontroverser og blir forsøkt stoppet. Trump-regjeringen forsøkte i juni og få stoppet boken til John Bolton, tidligere sikkerhetsrådgiver for Trump.

Boken inneholder kraftig kritikk av Donald Trump, og en rekke påstander om overtramp han skal ha begått. Men Trump-regjeringen klarte ikke få denne stoppet.

Donald Trump mener imidlertid at boken består av løgner og forfalskninger. Presidenten mener flere av uttalelsene som er tillagt ham, er ren fiksjon.

Én av mange påstander i boka er at Trump skal ha bedt Kinas president Xi Jinping om hjelp til å vinne presidentvalget til høsten. Bolton sa nylig i et intervju at Trump er uskikket til å være president og at han utgjør en fare for USA hvis han gjenvelges.