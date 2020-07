Vant Champions League med Liverpool. Nå konkurrerer han i motocross

Men engasjementet for Liverpool er fortsatt like sterkt.

Det kokte i gatene i Madrid. Liverpool hadde nettopp vunnet Champions League-finalen. «Allez, allez, allez» ble sunget på samtlige vannhull i byen.

Men én mann var ikke helt fornøyd med sesongen. Han ville ha mer. Han ville ha Premier League-tittelen til Merseyside.

I forbindelse med Liverpools USA-turné i fjor sommer pratet han med fansen.

– Jeg sa at vi trolig vil tape to kamper denne sesongen, men at vi ville vinne ligaen. Det var min spådom.

Kanskje det er spåmann den tidligere Liverpool-kapteinen skulle blitt. Premier League-tittelen er i boks. Klubben har riktignok bare tapt én kamp, men det gjenstår fortsatt sju kamper.

– Jeg var så knust etter forrige sesong. Vi tapte bare én kamp, men vi ble ikke mestre. Champions League-triumfen leget sårene litt. Det ga alle troen. Frustrasjonen over ikke å vinne ligaen gikk over. Det ga oss styrke til å starte denne sesongen som vi avsluttet forrige, sier han til TV 2.

– Motocross er min lidenskap

Etter at Liverpool-karrieren tok slutt har den storvokste karen gjort alt han hadde lyst til som fotballspiller, men som han ikke fikk lov til.

Nå er det motocross som gjelder.

Strøkne fotballbaner er byttet ut med eksos og sprutende grus. Veteranmesterskapet er blodig alvor, men også fryktelig moro.

FULL FRES: Sami Hyypiä har talent også i motocross. Foto: Privat

– Ikke si det til noen, men jeg begynte å kjøre litt da jeg fortsatt spilte, ler Sami Hyypiä.

– Da jeg la opp, begynte jeg å kjøre jevnlig. De siste to årene har jeg konkurrert i veteranklassen. Jeg liker det veldig godt. Det er min lidenskap nå. Om vinteren spiller jeg ishockey, forteller han.

Motocross er blitt en livsstil for finnen.

– Det er tøft fysisk. Det er en av de tøffeste sportene i verden, forteller han.

Etter trenerjobbene i Bayer Leverkusen, Brighton og FC Zürich har det vært stille rundt 46-åringen. Nå tar han igjen alt det han gikk glipp av som spiller og trener.

– Som fotballspiller nøt jeg ikke livet. Jeg nøt det som gjorde som profesjonell, men det hadde ingenting med et vanlig liv å gjøre. 24 timer i døgnet konsentrerte jeg meg om fotball. Jeg lot ikke noe forstyrre meg. Nå nyter jeg livet. Og da er det ikke sånn at jeg går ut og drikker. Jeg har to barn på 13 og 16 år, og jeg nyter at jeg har tid til dem. Når de flytter hjemmefra vil jeg definitivt komme tilbake til fotballen. Jeg vet at trenerjobben er 24 timer med stress, men jeg likte det da jeg holdt på, sier den tidligere midtstopperen.

– Upassende

Nå følger han Liverpool tett fra sofakroken og som klubbambassadør. 15 år etter den magiske Champions League-finalen i Istanbul har Hyypiä fortsatt sterke meninger om klubben i hans hjerte.

– Alle prater om at vi trenger en ny midtstopper. Jeg ser ikke slik på det. Joe Gomez er en flott midtstopper. Hans eneste problem er skadene. Over de to siste sesongene synes jeg Matip og Lovren har gjort det bra. Jeg synes det er upassende å si at vi trenger en verdensklasse-stopper, forteller Hyypiä engasjert.

Han er voldsomt imponert over det Jürgen Klopp har gjort med laget. Han trekker frem samholdet i spillergruppen. Og han trekker frem Virgil Van Dijk.

– Jeg er en stille person, men på banen pratet jeg alltid. Jeg visste det var viktig for laget og mine lagkompiser. Man så med en gang Van Dijk kom at han startet å prate. Han organiserte. Fotballmessig er kvalitetene hans enestående. Jeg kunne vært verdens beste hvis jeg hadde hatt farten hans. Ingen løper fra ham, smiler Hyypiä.

Torsdag skal Manchester City står æresvakt for Van Dijk og resten av Liverpool-laget. Men Hyypiä kommer med et lite hjertesukk.

– Det er synd at vi lever i en tid der fansen ikke kan være med å feire med laget og klubben. Jeg hadde ønsket at vi vant tittelen etter vår egen kamp, men nå så vi på Chelsea-Manchester City. Det hadde vært fint for spillerne å vinne ligaen etter egen kamp.

– Må være heldig med skader

Den tidligere Liverpool-kapteinen tror Liverpool kan bli enda bedre neste sesong, men er veldig spent på hva som skjer i sommer.

– Jeg vet at alle de andre lagene vil styrke stallene sine. Manchester City vet at de må forsterke. Chelsea vil bli sterkere. Manchester United vil bli sterkere. Vi er i en god posisjon. Tenker man på stallen vår vil det nok finnes spillere som ikke er fornøyd med spilletiden. De vil kanskje banke på Jürgens dør for å si at de vil spille mer eller at de kunne tenke seg å spille et annet sted. Det kan skje. Men ungguttene har vist lovende takter. Man trenger ikke å gå utenfor klubben for å finne erstattere. Overgangssummene i disse dager er skyhøye selv om man skal kjøpe en stall-spiller, sier han.

Hyypiä påpeker viktigheten av at nøkkelspillerne i laget holder seg skadefrie.

– Man trenger flaks med skader. Manchester City har slitt mer denne sesongen enn Liverpool. Kanskje det er derfor gapet er 23 poeng. Hvis Liverpool får skader på Alisson, Virgil Van Dijk og Sadio Mané, mister man mye kvalitet. Både på og utenfor banen. Van Dijk er en stor leder. Alle kan stole på ham. Han gjør spillerne rundt seg bedre. Hvis en slik spiller mangler, påvirker det alt. Spilleren som kommer inn kan ha lignende kvalitet fotballmessig, men det mentale er forskjellig, sier han.

Finnen advarer Liverpool mot å gjøre store omveltninger i spillerstallen.

– Da Jürgen Klopp var i Dortmund hadde han en liten tropp. Han liker å jobbe med en liten tropp. Det er enklere å holde styr på. Hvis man har elleve landslagsspillere i troppen som ikke får spille, er det veldig vanskelig å holde dem fornøyde. Det gjør det mer stressende for manageren. Å finne den riktige balansen er viktig. Akkurat nå er Liverpool i en flott posisjon, avslutter han.