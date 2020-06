Jakob Ingebrigtsen vant brødreduellen: Så kom han med stikk mot Vebjørn Rodal

Se hele løpet øverst!

Filip og Jakob Ingebrigtsen stilte til start på 800 meter under Boysen Memorial tirsdag kveld.

Eldstemann Henrik sprang mandag 5000 meter på tiden 13.19,65.

Jacob vant med tiden 1.46,44. Dermed tok han ny rekord i familien.

800 meter er en distanse de to brødrene sjeldent løper, og Filip var den som hadde best tid fra før av. 1.47,79 er hans personlige rekord, mens Jakob har løpt inn til 1.49,40. Begge tidene er flere år gamle.

Med tiden 1.46,44 satte Jakob ny rekord i familien.

– Nå tror jeg kanskje Vebjørn Rodal må slutte å si den vanlige frasen hans med at vi har dårlig fart. Vi har god nok fart til å gjøre det bra i det vi vil være god i.

– Kan du ta rekorden til Vebjørn Rodal da?

– For å ta den må man forberede seg, og det over lang tid. Det vil gå ut over annen satsning. Jeg ønsker å satse på 1500- og 5000 meter. Da er det vanskelig å sette av tid til 800 meter, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

Vebjørn Rodal har seks NM-gull på 800 meter,hans bestetid er 1.42,58, som også er norgesrekord på distansen.

De andre løperne var Kristian Uldbjerg Hansen, Sigurd Tveit, Didrik Hexeberg Warlo, Markus Einan, Tobias Grønstad og Per Andreas Roth (hare).

Saken oppdateres!