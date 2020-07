Fagermo tror ikke Børven scorer mot dem: RBK-nykommeren med stikk tilbake

For én uke siden scoret Torgeir Børven tre mål mot Vålerenga. Onsdag kan han senke dem igjen.

Tirsdag kom bekreftelsen på at Rosenborg og Odd hadde kommet til enighet om en overgang for Torgeir Børven.

Toppscoreren i Eliteserien var klar for RBK 1. august, men Rosenborg valgte å bruke penger for å få ham til Trøndelag allerede nå. Onsdag kan han få spilletid mot Vålerenga, klubben han scoret tre mål mot for én uke siden.

Dermed blir det trolig et nytt møte med Dag-Eilev Fagermo og Torgeir Børven. Duoen har en lang historie sammen. Det var Fagermo som hentet 28-åringen fra Øystese opp på A-laget, og ga unggutten tillit på øverste nivå.

I 2012 gikk Børven til Vålerenga, før han to år senere dro til nederlandske Twente. Etter dette fulgte lån og permanent overgang til Brann. Før Fagermo hentet tilbake sin gamle elev til Skien før 2018-sesongen.

GAMLE KJENNINGER: Dag-Eilev Fagermo og Torgeir Børven sammen i 2010. Foto: Terje Bendiksby

– Jeg er veldig glad i Torgeir Børven. Han er en fantastisk person og en spiller jeg har trent i mange år. Jeg ønsker ham alt godt. Dersom han scorer mot Vålerenga er vi ikke gode nok. Hvis han spiller, da, det gjenstår å se. Kanskje han ikke består den medisinske testen fordi han har kjærlighetssorg over ikke å komme til meg, sier Fagermo til TV2 og humrer.

Børven fikk melding fra Fagermo

Før 2019-sesongen tok Fagermo et valg om å dyrke Børven som indreløper i 4-3-3. På topp skulle RBK-innleide Andreas Helmersen spille. RBK-talentet skadet seg i sesongoppkjøringen, og Børven fikk kontrabeskjed om at han måtte spille spiss.

Det var nok et valg den tidligere Odd-treneren ikke angret på. Da sesongen var over stod spissen med 21 mål og var Eliteseriens toppscorer. Denne sesongen har han fortsatt denne formen og står med seks mål på fire kamper. Nå bytter han ut den hvite Odd-drakten med den hvite Rosenborg-drakten.

TOPPSCORER: Rosenborg håper at Torgeir Børven er mannen som skal skyte dem oppover på tabellen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

- Jeg fikk en melding fra Fagermo som lurte på om jeg ble klar for Rosenborg og skulle spille mot dem. Han frykter nok meg etter at det funket veldig bra for meg sist. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang i Rosenborg, sier Børven til RBKs hjemmeside.

Fagermo nekter for at han frykter sin tidliger elev.

– Spiller han mot oss onsdag tror jeg ikke han scorer. Vi har fått på plass igjen forsvarsspillet som var svakt mot Odd, først og fremst, og tidvis mot Viking, sier Vålerenga-treneren.

Da Torgeir Børven landet på Værnes flyplass sent tirsdag kveld, ble han konfrontert med Fagermos utspill.

– Det blir moro, jeg er glad i Dag-Eilev også. Jeg tror det blir fint igjen, jeg. Han sa vel at jeg ikke kom til å score på dem forrige kamp også, så vi får se, svarer RBK-nykommeren med et lurt smil.

Forsvarssjef tilbake i laget

Fagermo bekrefter også at forsvarssjef Jonathan Tollås Nation er spilleklar mot Rosenborg.

- Hva tror om tidspunktet å møte Rosenborg på?

- Jeg tror ikke det har noe å si, verken at de vant i Bergen eller nettopp har byttet trener. Vålerenga har veldig dårlig statistikk der, ikke vunnet på 15 år visstnok. Det er på tide at vi gjør noe med det, sier Fagermo til TV 2.

- Når var sist du vant på Lerkendal?

- Jeg har vunnet der flere ganger, jeg, i hvert fall i 2016 da vi tok medalje i Eliteserien (Odd vant 2-1, journ.anm.). Og så har jeg en del uavgjort der. Ganske bra resultater, egentlig. Det er ikke sånn at Vålerenga skal dra til Lerkendal og frykte noe i morgen. Vi må reise dit for å spille Vålerega-fotball, vi. Skal vi få bygget opp det laget i toppen der vi ønsker å være, kan vi ikke være redd for noen i Eliteserien, sier Fagermo.

Han har for øvrig vunnet på Lerkendal to ganger i eliteseriesammenheng: Som Strømsgodset-trener i 2007 (2-1-seier), og altså som Odd-trener i 2016.