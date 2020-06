Krekar overført til høysikkerhetsfengsel

Den kurdiske islamisten har tidligere vært fengslet på Rebibbia-fengselet i Roma, men er nå flyttet til Badu 'e Carros, som ligger i fjellbyen Nuoro, midt på øya Sardinia.

Badu 'e Carros-fengselet er spesielt beryktet for å huse fanger som er dømt for mafiavirksomhet, og for terrorisme.

I fengselet vil han blant annet ha selskap av lederskikkelser fra kriminelle mafiaorganisasjoner som Cosa nostra, 'Ndrangheta og Camorra.

Mulla Krekar blir ansett som å være en høyrisikofange i Italia, da han soner en 12 år lang fengselsdom for terrorplanlegging.

Krekar har anket dommen, men vil ikke kunne forlate høysikkerhetsfengselet for å følge ankesaken, som vil bli holdt i byen Bolzano, 3. juli.

Ble informert

Mulla Krekars advokat i Norge, Brynjar Meling, sier til TV 2 at han har blitt informert om at Krekar ble flyttet.

– Han ble flyttet for 5-6 uker siden. Jeg har visst om det i en god stund.

Utlevert

13. mars ble det bekreftet at mulla Krekar, hvis egentlige navn er Najumuddin Faraj Ahmad, ville bli utlevert til Italia.

Vedtaket om utleveringen kom egentlig i februar, men ble påklaget. Klagen ble imidlertid avvist av Justisdepartementet.

Krekar er tidligere dømt til flere års fengselsstraff for drapstrusler i Norge, blant annet mot statsminister, den gang kommunalminister, Erna Solberg.