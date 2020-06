Mohamed «Moi» Elyounoussi klar for nytt utlån

Celtic bekrefter at Southampton-spilleren returnerer til klubben for et nytt utlån.

VG skrev tidligere tirsdag at det kun gjenstod detaljer før «Moi»var klar for et nytt utlån til Celtic.

Celtic bekrefter nyheten tirsdag kveld.

Som VG meldte på fredag, stod det mellom Real Betis og Celtic.

– Man kommer ikke utenom at jeg trives veldig godt her og var veldig ønsket av klubben og ikke minst fansen. Det gjorde valget ganske enkelt. Samtidig har jeg en trener som har veldig trua på meg. Hele pakka var bra nok for meg til at jeg ønsket å ta ett år til, sier Moi om valget mellom Real Betis og Celtic til TV 2.

Etter strålende spill for sveitsiske Basel ble 25-åringen hentet til Southampton sommeren 2018. Foreløpig har det blitt med 16 kamper i Premier League for Claus Lundekvams tidligere klubb.



– Det har pågått i noen uker, og partene var litt unna hverandre. Men Celtic var det beste for meg, å kunne fortsette der jeg slapp. Jeg var på vei til å finne meg selv igjen, og finne formen fra Basel, så det var kjipt at sesongen ble stoppet. Jeg er veldig motivert og sugen på en god sesong. Vi skal vinne ligaen igjen, og så blir det Champions League eller Europa League. For min egen del vet jeg hvor mange mål og målgivende jeg vil ha, sier han til TV 2.

– Og hvor mange er det?

– He-he, det tallet holder jeg for meg selv. Men ikke så langt unna de tallene jeg hadde i Basel. Da hadde jeg 30 målpoeng i den siste sesongen min, sier Elyounoussi.

Han legger ikke skjul på at Celtic-supporterne har gjort sitt for at 25-åringen velger å ta nok en sesong i Glasgow.

– De har vært på meg siden ligaen ble stoppet. Det rant inn med meldinger om at de vil jeg skal ta ett år til. Så noe riktig må man ha gjort.

Kontrakten gikk egentlig ut ved midnatt

På ti seriekamper ble det fire mål og to målgivende pasninger for Sarpsborg-gutten i sin første sesong hos Celtic.

Om sine personlige betingelser sier han følgende:

EID AV SOUTHAMPTON: Moi fikk 16 seriekamper for Southampton før han ble lånt ut til Celtic. Foto: Paul Childs

– Betingelsene er omtrent det samme som jeg hadde sist sesong. Jeg er fornøyd med dealen jeg har fått, og jobben agenten min har gjort. Men det var det sportslige som var viktigst for meg.

Låneavtalen med Celtic gikk egentlig ut ved midnatt.

– Om vi ikke hadde blitt enige nå, hadde jeg ikke hatt lov til å trene med dem i morgen. Så jeg var på vei til å si hadet til gutta, men nå ser jeg dem jo igjen i morgen.

– Hva med Southampton?

– Jeg har ikke fått vist meg fram der ennå. De har brukt mye penger på meg, og har fortsatt trua på meg. Jeg tror dette utlånet blir bra for begge parter. Forhåpentligvis får jeg en bra sesong, uten skadeproblemer. Jeg er glad for å slippe usikkerheten.