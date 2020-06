Tonje Larsen blir Thorir-makker på håndballandslaget

Det bekrefter Norges Håndballforbund tirsdag.

– Tonje har et klokt håndballhode, og er en trener og coach i stor utvikling. Hun har gjort en veldig god jobb både i trenerteamet i Larvik, som hovedtrener i Flint Tønsberg og i landslagsledelsen for U-jentene, sier Thorir Hergeirsson.

Larsen fases inn i den nye jobben i løpet av august og vil i en periode kombinere den nye rollen med å være trener for Flint Tønsberg.

– Å få jobbe sammen med Thorir og trenerteamet er noe jeg gleder meg veldig til. Jeg er ydmyk og stolt over å få denne muligheten, sier den tidligere landslagsprofilen.

Sterke bidrag

Larsen skal nå utgjøre trenerteamet rundt håndballjentene sammen med landslagssjef Thorir Hergeirsson og målvaktstrener Mats Olsson. I første omgang blir imidlertid ikke engasjementet på full tid.

– Hun får en deltidsstilling inntil Flint Tønsberg har ny, permanent hovedtrener på plass. Vi har hatt et meget godt samarbeid med Flint Tønsberg i denne saken. Jeg vil berømme dem for den konstruktive dialogen vi har hatt rundt Tonjes roller. Det har vært viktig for oss at klubben blir fornøyd med løsningen, sier Hergeirsson.

Han takker videre Hermansson Högdahl for sin innsats gjennom mange år.

– Mia har bidratt sterkt i trenerteamet, og har vært med på å vinne ti medaljer i 13 mesterskap med håndballjentene. Mia vil nå bruke sin store kompetanse som trener, leder og fagperson i arbeidet med og rundt våre yngre landslag på jentesiden, sier Hergeirsson.

Landslagssjefen forlenget

Styreleder i Flint Tønsberg Håndball, Petter Dybdahl, sier i en uttalelse at klubben er fornøyd med løsningen som foreligger rundt Larsen. Det kan ta tid å erstatte den nye landslagstreneren.

– I ytterste konsekvens så kan det bety at Tonje leder laget til sesongen er over, sier Dybdahl.

Thorir Hergeirsson signerte nylig en forlenget kontrakt med Norges Håndballforbund. Den nye avtalen strekker seg fram til 2024.

