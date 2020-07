Inter punger ut 440 millioner kroner for stjerneskudd

Inter bekrefter at de har kjøpt Achraf Hakimi fra Real Madrid.

Ingen av klubbene har offentliggjort overgangssummen, men ifølge blant andre velinformerte Gianluca Di Marzio betaler Inter nesten 440 millioner kroner for 21-åringen. Det er lagt inn bonuser som gjør at summen kan stige til nesten en halv milliard.

INTER-KLAR: Achraf Hakimi forlater Real Madrid og blir Inter-spiller. Foto: inter.it

Hakimi har storspilt på utlån i Dortmund denne sesongen, og står med ni scoringer og ti målgivende på 45 kamper i alle turneringer.

Høyrebacken returnerte til Real Madrid etter at Bundesliga-sesongen var over, men til tross for to år igjen av kontrakten, ønsket han seg videre for å øke sjansene for førstelagsspill. Hakimi kom til Real Madrid-akademiet i 2006.

Hakimi, som spiller landslagsfotball for Marokko, har signert en femårskontrakt med Inter.

Inter under ledelse av Antonio Conte ligger på tredjeplass i Serie A så langt denne sesongen. Det er åtte poeng opp til serieleder Juventus.