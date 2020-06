Under høringen sa Anthony Fauci, USAs fremste smittevernekspert, at det ikke finnes noen garanti for at en vaksine mot covid-19 blir klar i løpet av året.

– Forskere er likevel forsiktige optimister når det gjelder å fastslå virkeevnen til en ny vaksine, sa Fauci da han stilte i en høring i Kongressen tirsdag.

Dyster rekord

Fauci advarte også mot at delstater fortsetter å lempe på koronarestriksjoner, samtidig som antallet nye smittetilfeller stadig øker.

I forrige uke satte USA en ny dyster rekord med over 40.000 registrerte smittetilfeller i løpet av én dag. Fauci uttrykte under høringen at han er svært bekymret over tallene.

– Vi har åpenbart ikke kontroll akkurat nå. Og vi beveger oss i feil retning, sa smitteverneksperten.

130.000 døde

Fauci sa videre at han ikke blir overrasket dersom det daglige antallet smittede går opp til 100.000.

– Dette kommer til å bli veldig stygt. Det kan jeg garantere.

Over 2.695.600 smittetilfeller er registrert i USA så langt, og av disse er nærmere 130.000 døde.

(©NTB/ TV 2)