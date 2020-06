Magnus Carlsen tapte med vilje – ekspertene er lite begeistret

Se Chess Masters på TV 2 Sport 2 og Sumo denne uken!

Da det første partiet i Chess Masters-semifinalen mellom Magnus Carlsen og Ding Liren var på vei mot remis, mistet nordmannens kinesiske motstander internettforbindelsen for andre gang i partiet.

Tiden løp ut for Ding Liren og Carlsen med hvite brikker vant første parti.

Carlsen fulgte opp med å tape det andre partiet med vilje.

– Kjempestatement! Magnus Carlsen sier til hele sjakkverden og alle som ser på at «jeg kan ikke ha det sånn». Han kan ikke vinne på den måten, kommenterte TV 2-programleder Fin Gnatt på direkten.

Carlsen vant til slutt den første dagen av semifinalen 3,5 mot 2,5 poeng.



På sosiale medier blir Magnus Carlsen hyllet av mange for viljetapet, men ikke alle er like begeistret.

– Jeg synes det er veldig spesielt å hylle det å tape med vilje som fair play. Det er helt vanvittig, sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

– Han sitter nå i Danmark for å promotere en av sine største sponsorer, Unibet, og de tilbyr jo odds i disse partiene. Å arrangere resultater i sjakk er enklere enn i veldig mange andre idretter. Det å tape med vilje er ikke …, sier Hammer, og rynker på nesen.

TV 2s sjakkekspert Hans Olav Lahlum sitter med blandede følelser.

– Det er på sin plass å hylle Magnus for stor sportsånd. I den situasjonen som er synes jeg ikke han gjør noe galt, for han har opplevd et feilaktig utfall og derfor gått opp i ledelsen. Han utlignet ved å gi opp. Jeg tror han kommer til å bli hyllet for å gi opp matchen, og det er mye positivt å si, sier Lahlim.

– Under andre omstendinger, alt avhengig av turneringssituasjonen, så kan sånne ting være helt forferdelig og gi rare utslag for andre deltakere. I denne situasjonen med cupspill, så kan det være en god sportslig reaksjon, men det er betenkelig å tape med vilje, slik Magnus demonstrativt gjorde med her, fortsetter Hans Olav Lahlum.

Lahlum er kritisk til Chess24s nylige regelendring om ikke å la tiden gå tilbake til da internettforbindelsen forsvant.

– Jeg støtter ikke dette. Jeg synes det er helt greit utfra en helhetsvurdering, og han fortjener ros for sportsligheten, men det kommer en debatt. Det er en situasjon som ikke skulle oppstått, sier Lahlum.

Carlsen snudde til seier

Carlsen og Ding spilte remis i det tredje partiet, og remis ble det også i det fjerde. Dermed fortsatte den første av tre semifinaledager med to partier lynsjakk.

I det første av dem fortsatte remis-rekken til tross for at begge spillerne hadde muligheter til å få et avgjørende grep underveis. Litt berg-og-dalbane ble det også i lynsjakkparti nummer to.

Med hvite brikker skaffet Ding seg tidlig et lite overtak, men solid forvarsinnsats av Carlsen snudde partiet. Dermed vant den norske verdensmesteren den første dagen av semifinalen 3,5 mot 2,5 poeng.