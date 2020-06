EU åpner grensene for 14 land – USA blir nektet innreise

Det melder flere internasjonale nyhetsbyrå tirsdag ettermiddag.

Siden midten av mars har EUs ytre grenser vært stengt for å hindre spredning av covid-19. Men fra og med 1. juli åpnes grensene for 14 land. Disse 14 landene er Algerie, Australia, Canada, Georgia, Japan, Montenegro, Marokko, New Zealand, Rwanda, Serbia, Sør-Korea, Thailand, Tunisia og Uruguay.

Norge vil foreløpig ikke åpne for den samme listen 1. juli.

– Regjeringen tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli dersom smittesituasjonen tilsier det. Foreløpig er det ikke tatt stilling til en ytterligere åpning av grensene mot andre land, men vi følger godt med på utviklingen internasjonalt, sier statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB.

Ifølge nyhetsbyrået AP kan også Kina legges på denne listen, dersom Kina åpner for og ta imot EU-borgere.

USA blir altså nektet innreise til EU-land i første omgang. Det samme gjelder for Brasil, Russland og India, skriver New York Times.

Flere europeiske land har klart å slå ned smittekurven, og antall tilfeller har gått drastisk ned. Det ser ikke ut til å være tilfellet i USA.

I forrige uke satte landet rekord i antall smittede i løpet av én dag med over 41.000 tilfeller. Totalt har over 126.000 amerikanere mistet livet.

Saken oppdateres!

