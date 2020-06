Afrikamesterskapet utsatt: Strålende nyheter for Liverpool

Koronaviruset setter en stopper for afrikamesterskapet som skulle vært spilt januar 2021.

The Confederation of African Footbal (CAF) har bekreftet at afrikamesterskapet 2021 blir utsatt til 2022. Den 33 utgaven av mesterskapet skulle etter planen starte 9. januar i Kamerun.

Koronaviruset er grunnen til at lederne har bestemt at mesterskapet skal flyttes. De bekrefter også at januar 2022 er datoen hvor det vil bli avholdt.

Dette er gode nyheter for Liverpool som dermed slipper å måtte klare seg uten Mohamed Salah, Sadio Mané, Joël Matip og Naby Keïta i januar.

Jürgen Klopp har også varslet et rolig sommervindu på grunn av virkningene koronaviruset har hatt på økonomien til klubben.

– Covid-19 har hatt en effekt på både selgende og kjøpende klubber. Det er helt normalt, og det blir nok ikke den travleste sommeren, har Liverpool-sjefen uttalt.

Chelsea har også tidligere slitt med store problemer grunnet afrikamesterskapet. Klubben måtte flere sesonger klare seg én måned uten nøkkelspillerne Michael Essien, Didier Drogba, John Obi Mikel og Salomon Kalou

Før 2019-mesterskapet valgte CAF å gjøre en stor endring. Før hadde alltid mesterskapet blitt avholdt i januar eller februar, men for å hindre at spillere droppet mesterskapet valgte de å flytte det til sommeren.

Joël Matip var en av spillerne som valgte å droppe afrikamesterskapet i 2017, ettersom han ønsket å fokusere på Liverpool. Men det spørs om ikke Matip ønsker å delta under neste mesterskap, ettersom det avholdes på hjemmebane i Kamerun.



Det ble likevel bestemt at turneringen som skulle avholdes i Kamerun, ville bli avholdt i januar, grunnet varmen som er i landet om sommeren.

Algerie er regjerende mestere etter at de slo Senegal i finalen som ble spilt i Kairo i fjor.