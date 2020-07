Trener skjulte kamera i garderobe for å overvåke tenåringsjenter

Sunnmøringen, en 32 år gammel mann, er tiltalt for en rekke seksuelt krenkende oppførsel og møter onsdag i Sunnmøre tingrett.

Blant annet skal mannen ha filmet og overvåket nesten 30 jenter og gutter da han var trener i Ålesund-området.

– Det er et helt sinnsykt omfattende materiale politiet har gått igjennom. De har gjort en formidabel jobb, sier statsadvokat Magne Nyborg.

Mannens forsvarer, Mats Opshaug, ønsker ikke å gi en kommentar før rettsmøtet onsdag, og vil ikke opplyse hvordan hans klient stiller seg til tiltalen.

STORT BEVISMATERIALE: Statsadvokat Magne Nyborg. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Ble filmet uten klær

I ti år, fra 2007 til 2017, og på ulike steder skal mannen ha drevet med skjult filming av en rekke tenåringer – uten at de visste om det.

Ungdommene ble blant annet filmet uten klær og i seksuelle situasjoner, ifølge tiltalen.

Mannen skal ha overvåket tenåringene ved hjelp av skjulte kameraer. Kameraer og mikrofoner ble gjemt i garderobe-knagger, klokker og i en røykvarsler.

Spesielt klokkene ble hyppig brukt.

KLOKKER: I disse klokkene mener politiet at 32-åringen skjulte kameraer for å filme tenåringer. Foto: Malene Indrebø-Langlo

32-åringen er også tiltalt for å ha lastet ned nesten 100 filmer av barn som blir utsatt for seksuelle overgrep eller seksualiserer dem.

Han skal også ha masturbert en jente på fest mens hun sov.

Spionkamera

I 2017 tok overvåkingen slutt, etter at noen av jentene mannen var trener for oppdaget et kamera i en av knaggene i garderoben.

KNAGG: I denne svært lille knaggen skal mannen ha gjemt et kamera. Knaggen var skrudd opp i en garderobe på et treningssenter som idrettsklubben brukte. Foto: POLITIET

Knaggen skal ha hengt unormalt lavt, og derfor vakte den oppsikt.

32-åringen ble videre pågrepet av politiet, som har etterforsket den svært omfattande saken i nesten tre år.

Totalt skal 27 ungdommer ha blitt overvåket av mannen. 12 av dem ble filmet mens de var nakne, mens 15 andre aldri kledde av seg på film.

De yngste var 14 og 15 år da overvåkingen skjedde.

– Godt likt

En leder i klubben 32-åringen var trener i, har tidligere uttalt til NRK at mannen var svært godt likt og at saken har vært en stor belastning for klubben.

Kun en av de fornærmede møter i retten, resten skal forklare seg i fjernavhør.

Det har ikke lykkes TV 2 å få en uttalelse fra advokat Anne Hovde, som er bistandsadvokat for flere av de fornærmede i saken.

Det er satt av tre dager i retten.