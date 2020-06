Karlsson-tid holdes hemmelig: – Det sier alt om hvilken form hun er i

Frida Karlsson (20) har valgt å ikke gå ut med tiden etter at hun slo Ebba Anderssons rekord i tradisjonsrik kondisjonstest.

Det svenske supertalentet Frida Karlsson har allerede vist i skiløypene at hun kan true den norske tronen i årene som kommer. Nå har hun også vist skremmende god form i koronaperioden.

– Hallstatesten er en tradisjonsrik test som mange av de beste svenskene har prøvd seg på. Frida Karlsson knuste ifølge rapportene bestetiden til Ebba Andersson, sier TV 2s langrennekspert Petter Soleng Skinstad.

Hallstatesten er et løp på 1800 meter med 210 høydemeter og ligger i Sollefteå.

– Karlsson er tydeligvis inspirert av Johaugs 10 000 meter på Bislett og skjønner nok at hun må heve seg et hakk for å ha muligheten til å knekke Johaug igjen.

Karlsson har valgt å holde tiden hemmelig. Men det man vet er at Ebba Anderssons tid var på 8,56.

– At de ikke vil offentliggjorde tiden sier alt om hvilken form Karlsson er i, og når Ebba Anderssons pappa og trener bekrefter at dette var imponerende saker kan vi bare tenke oss hvor fort hun har løpt.

Ekspert ser frem til flere formbeskjeder

11. juni sendte Johaug skremmeskudd over grensen da hun klarte VM-kravet på 10 000 meter. 31-åringen løp inn på tiden 31.40,67.

– Det Therese Johaug gjorde, var sinnssykt, sa stevnedirektør Steinar Hoen på NRK.

Petter Soleng Skinstad tror det vil bli flere formbeskjeder som meldes over grensen i månedene fremover.

– Johaug & co. får garantert med seg dette, og jeg ser frem til flere formbeskjeder fra begge sider av grensen gjennom sommeren og høsten, sier langrenneksperten.

Nå ser han frem til snøen legger seg og verdenseliten igjen kan konkurrere.

– I fjor hadde Frida Karlsson en spesiell oppladning til sesongen, men slo likevel Johaug på tremila i Holmenkollen. Nå virker hun til å kunne trene langt bedre, og hvis hun fortsetter denne utviklingen er det bare å glede seg til vinteren.