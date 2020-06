Bekreftet: Børven klar for RBK – kan møte Vålerenga igjen onsdag

Torgeir Børven skulle etter planen komme gratis til Rosenborg når kontrakten med Odd utløp 1. august, men tirsdag ettermiddag bekrefter klubbene at angriperen melder overgang til Trøndelag allerede nå.

Rosenborg skriver ingenting om hva de må betale for å få Børven på plass én måned før tiden.



Ifølge Telemarksavisa har Rosenborg tidligere fått et bud på 2,4 millioner kroner. Budet som ble akseptert i Skien skal ikke ha vært så mye høyere.

– Det er en god følelse å få til dette nå. Jeg tror det er den beste løsningen for alle parter. Jeg var innstilt på å gjøre en god jobb i Odd frem til 30. juni og ga beskjed etter Start-kampen at jeg var ivrig på å få til en løsning. Det er godt at det kom i orden, sier Børven til RBK.no.

Børven er spilleklar til å møte Vålerenga onsdag. Forrige uke scoret han tre mål mot nettopp Vålerenga og gamletrener Dag-Eilev Fagermo.

– Jeg fikk en melding fra Fagermo som lurte på om jeg ble klar for Rosenborg og skulle spille mot dem. Han frykter nok meg etter at det funket veldig bra for meg sist. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang i Rosenborg, sier Børven.

28-åringen står med seks mål på fire kamper denne sesongen.

Børven skal spille med draktnummer 14 i Rosenborg.