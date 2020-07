Spillerflukten fra Toppserien: – Klubbene sitter igjen med nesten ingenting

Se reportasjen øverst!

Selv om rekkehuset på Skedsmo skal leies ut fullt møblert, har Anja Sønstevold (28) og familien nok småting til å fylle noen kartonger med flyttelass. Men den kjedelige jobben med å flytte greier fra en bolig til en annen, gjør landslagsspilleren med glede.

Om to uker drar hun med samboeren, sønnen og flyttelasset til utkanten av Paris, der hun de to neste årene skal få leve ut en barndomsdrøm.

Hun skal være fotballproff i utlandet. For den franske klubben Fleury.

– Jeg har alltid hatt en drøm om å være profesjonell fotballspiller. Og sånn det var da jeg var liten, og sånn det forsåvidt fortsatt er, så er det i utlandet at det er mulig, sier Sønstevold.

Flesteparten går gratis

Hun er den foreløpig siste av mange kvinnelige fotballspillere som har dratt utenlands det siste halvannet året.

Siden starten av 2019 har nemlig hele 20 norske spillere forlatt Toppserien for å spille for en utenlandsk klubb.

– På mange måter er det jo bra, for det viser hvor attraktive spillerne våre er og hvor høyt nivå den norske ligaen holder. Mange av spillerne har gått til verdens beste klubber og spiller fast, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball kvinner.

Men medaljen har en bakside. Av de 20 spillerne som har dratt fra Toppserien, har tolv av dem ikke kostet de utenlandske klubbene en eneste krone.

De har enten gått gratis ved sesongslutt eller - som i Sønstevolds tilfelle - fått lov til å forlate klubben vederlagsfritt i siste kontraktsår.

– Jeg kunne selvfølgelig ønske at situasjonen var en annen og at man kunne gi noe tilbake til klubben, sier midtbanespilleren, som har spilt i LSK Kvinner i fem sesonger.

Små summer

Men overgangssummene som er blitt betalt for de åtte øvrige spillerne, er heller ikke store nok til å radikalt forandre budsjettene til Toppserie-klubbene.

PROVOSERT: Daglig leder i Toppfotball kvinner, Hege Jørgensen, synes det er provoserende at gode, norske spillere blir hentet av utenlandske klubber for småpenger Foto: MATHIAS BERGELD

Etter det TV 2 får opplyst skal en vanlig pris for en norsk spiller være på rundt 100.000 kroner. Blant andre Guro Reiten, som har vært en av de beste spillerne til Chelsea denne sesongen, skal ha blitt solgt fra LSK Kvinner for omtrent den prisen.

– Det er provoserende, og det er en situasjon som ikke kan gjenta seg. Norske klubber har lagt ned mye penger i Guro, sier Jørgensen, og legger til:

– Det er viktig at klubbene sitter igjen med penger når man har brukt veldig mye midler på å utvikle disse spillerne.

– Hva sitter de igjen med nå?

– Nesten ingenting.

Enorme forskjeller

For selv om internasjonal kvinnefotball nå domineres av store klubber som Lyon, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Wolfsburg og Bayern München, gjenspeiles ikke det i summene som er blitt brukt på overganger.

STORKLUBBER: Store klubber på herresiden, som Tottenham og Chelsea, satser nå også på kvinnefotball. Norske spillere, som Guro Reiten (til h.), blir selvsagt fristet av det de kan tilby. Foto: Paul Childs

Ifølge årsrapporten til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) kjøpte alle kvinneklubbene i verden spillere for totalt 6,3 millioner kroner i fjor.

Til sammenligning brukte herreklubbene til sammen 71,2 milliarder kroner samme år.

– Vi har ofte veldig korte kontrakter i kvinnefotballen. Så har vi opplevd situasjoner der agenter nesten lover utenlandske klubber at de kan hente spillere nesten gratis fra Norge, og det er en situasjon vi må bort fra. Det ødelegger markedet totalt, sier Jørgensen.

LSK har mistet åtte

I Toppserien er LSK Kvinner, det suverent beste laget de siste sesongene, som har opplevd den største spillerflukten til utenlandske klubber de siste årene.

Siden 2019 har de måttet gi slipp på åtte norske landslagsspillere. Guro Reiten og Therese Sessy Åsland fikk de en liten kompensasjon for, de øvrige forlot klubben gratis.

De fleste som følge av at kontrakten gikk ut.

– Det er jo sånn det er. Vi henter også spillere fra andre klubber, slik er mekanismene i fotballen. Og hvis vi ser landene de spillerne har godt til, så er det de største landene. For oss er det bra å kunne levere spillere dit, sier LSK-trener Hege Riise.

MISTET MANGE: LSK-trener Hege Riise har måttet se åtte av sine beste, norske spillere forlate klubben til fordel for utenlandske klubber. Foto: Bildbyrån

– Men er det ikke fortvilende at dere ikke sitter igjen med noen penger?

– Man skulle jo ønske at det var større summer, men jeg tror at det kommer til å komme. For klubbene med store ressurser, de har også ressurser til å hente gode spillere og betale mer for det, sier Riise.

Etterlyser profesjonalitet

For at det skal skje, mener hun at de norske klubbene må bli mer profesjonelle.

– Det må bli en bevisstgjøring i norsk kvinnefotball, vi må profesjonalisere det leddet der. Vi må også bli bedre som klubb, og få en større systematikk på spilleroverganger, slik at vi får igjen for utviklingen, sier Riise.

– Hvilke grep må gjøres?

– Vi må signere spillerne på lengre kontrakter, som gjør at vi kan stille krav til klubbene som ønsker spillerne våre. Det er første steg på veien, sier landslagslegenden.

– Hvor langt unna er dere og de andre klubbene i Toppserien å kunne tilby større og lengre kontrakter?

– Jeg kan ikke snakke for de andre, men vi jobber med den saken nå. Forutsigbarhet som klubb er viktig for å kunne bli bedre og ha et lenger perspektiv.

– Ikke sånn det skal være

For Sønstevold var det uaktuelt å signere på en lenger kontrakt enn en ettårig da hun forlenget avtalen med LSK Kvinner i vinter.

Allerede i fjor sommer viste en spansk klubb interesse for å hente henne, men ble da nektet av LSK. Klubben hadde allerede mistet Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen til utenlandske klubber den sommeren, og trengte Sønstevolds tjeneste litt til.

LAGVENNINNER PÅ EVENTYR: Ingrid Syrstad Engen gir Anja Sønstevold en klem etter kampen mot Røde Stjerne i Champions League. Nå er begge utenlandsproffer for hvert sitt lag. Foto: Borgen, Ørn

Så da kontrakten gikk ut i desember, signerte hun en ny ettårskontrakt på én betingelse: At hun fikk forlate klubben dersom en ny, utenlandsk klubb kom på banen.

– Jeg skjønner at LSK holdt meg igjen i fjor. Vi hadde en tynn tropp. Men siden den gang har jeg spilt med åpne kort overfor dem, og jeg setter veldig stor pris på at de har vært så samarbeidsvillige, sier Sønstevold.

– Men forstår du at det er fortvilende at klubben nesten ikke sitter igjen med noen penger for deg og de andre?

– Absolutt. De har gjort all den jobben for nesten ingenting. Og det er jo derfor klubbene heller ikke kommer seg videre økonomisk. Når man kan produsere stjerner som Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen og få de ut til toppklubber uten å få noe særlig igjen... Det er jo ikke sånn det skal være, sier den nybakte utenlandsproffen.