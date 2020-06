Fikk seg en ubehagelig overraskelse da de åpnet pizzaesken

Jason Laska var på vei hjem fra sin svigermor da han stoppet for å kjøpe med mat til familien.

Han tok med seg en ferdigstekt pizza fra en Little Caesars-restaurant i Ohio, forklarer han til CNN.

– Ble helt stille

Laska tok med pizzaen hjem, og familien skulle til å hive seg over pizzaen. Men det var før de oppdaget hvordan pizzaen så ut.

Pepperonien på pizzaen var nemlig formet som et hakekors.

– Da ble det helt stille noen sekunder, sier Laska.

Kona til Jason Laska, Misty, skriver på sin Facebook at de ble sjokkert.

– Jason stoppet på restauranten, og når han kom, så er det dette vi har fått. Dette er det som lå klart i deres pizzavarmer, skriver Misty Alaska.

Kjeden er kjent for å servere pizzaer som er såkalt «HOT-N-READY», slik at pizzaen ligger ferdigstekt i restauranten.

– Opprettholder hat

Familien publiserte et bilde av pizzaen i sosiale medier. Laska forteller til CNN at de hadde behov for å uttrykke sinnet de følte på, og advare andre om restauranten.

– Ting som dette er med på å opprettholde hat i denne verdenen. Det vi trenger nå er det motsatte av dette, sier Jason Alaska til CNN.

Pizzakjeden har over 5.000 restauranter verden over, men er hovedsaklig lokalisert i USA.

Fikk sparken

I etterkant av hendelsen har to ansatte ved restauranten tatt på seg skylden og de mistet jobben på stedet. Det bekrefter talsperson for restaurantkjeden, Jill Proctor, overfor nyhetsnettstedet.

– Vi har nulltoleranse for rasisme og diskriminering i noen som helst form. Vi er svært skuffet over at noe som dette kunne skje, og det går imot alle våre verdier. Vi har også kontaktet kunden for å snakke med dem personlig om hendelsen, sier han.

Pizzakunden Laska sier han er glad for at restaurantkjeden tok kontakt med dem personlig og handlet med en gang de ble gjort kjent med hendelsen. Han sier at han likevel ikke er helt fornøyd, men at han håper de to ansatte fikk seg en skikkelig lærepenge.

– Dette er et eksempel på hva som må endres her i verden, sier Laska til slutt.